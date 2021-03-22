https://ria.ru/20210322/tromboz-1602290132.html

AstraZeneca сообщила о выводах независимой комиссии по вакцине

AstraZeneca сообщила о выводах независимой комиссии по вакцине

Компания AstraZeneca сообщила, что независимая комиссия не выявила повышенного риска тромбоза среди получивших вакцину компании против COVID-19. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:30

2021-03-22T12:30

2021-03-22T12:34

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

оксфордский университет

в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Компания AstraZeneca сообщила, что независимая комиссия не выявила повышенного риска тромбоза среди получивших вакцину компании против COVID-19.Ранее компания сообщила, что исследования, которые проводились в США, Чили и Перу, показали эффективность вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета в 79% против коронавируса, протекающего с симптомами, и в 100% против его тяжелого течения.По данным AstraZeneca, вакцина хорошо переносилась, и независимый совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) не выявил проблем с безопасностью вакцины."DSMB провел специальную проверку тромботических побочных эффектов, а также тромбоза венозных синусов головного мозга с помощью независимого невролога. DSMB не обнаружил повышенного риска тромбоза или побочных эффектов, характеризующихся тромбозом, среди 21 583 участников, получивших хотя бы одну дозу вакцины. В ходе испытаний не было обнаружено и случаев тромбоза венозных синусов головного мозга", - говорится в релизе компании.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, в мире