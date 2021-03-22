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AstraZeneca сообщила о выводах независимой комиссии по вакцине
AstraZeneca сообщила о выводах независимой комиссии по вакцине
Компания AstraZeneca сообщила, что независимая комиссия не выявила повышенного риска тромбоза среди получивших вакцину компании против COVID-19. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:30
2021-03-22T12:34
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
оксфордский университет
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Компания AstraZeneca сообщила, что независимая комиссия не выявила повышенного риска тромбоза среди получивших вакцину компании против COVID-19.Ранее компания сообщила, что исследования, которые проводились в США, Чили и Перу, показали эффективность вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета в 79% против коронавируса, протекающего с симптомами, и в 100% против его тяжелого течения.По данным AstraZeneca, вакцина хорошо переносилась, и независимый совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) не выявил проблем с безопасностью вакцины."DSMB провел специальную проверку тромботических побочных эффектов, а также тромбоза венозных синусов головного мозга с помощью независимого невролога. DSMB не обнаружил повышенного риска тромбоза или побочных эффектов, характеризующихся тромбозом, среди 21 583 участников, получивших хотя бы одну дозу вакцины. В ходе испытаний не было обнаружено и случаев тромбоза венозных синусов головного мозга", - говорится в релизе компании.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, в мире

AstraZeneca сообщила о выводах независимой комиссии по вакцине

12:30 22.03.2021 (обновлено: 12:34 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Компания AstraZeneca сообщила, что независимая комиссия не выявила повышенного риска тромбоза среди получивших вакцину компании против COVID-19.
Ранее компания сообщила, что исследования, которые проводились в США, Чили и Перу, показали эффективность вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета в 79% против коронавируса, протекающего с симптомами, и в 100% против его тяжелого течения.
По данным AstraZeneca, вакцина хорошо переносилась, и независимый совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) не выявил проблем с безопасностью вакцины.
"DSMB провел специальную проверку тромботических побочных эффектов, а также тромбоза венозных синусов головного мозга с помощью независимого невролога. DSMB не обнаружил повышенного риска тромбоза или побочных эффектов, характеризующихся тромбозом, среди 21 583 участников, получивших хотя бы одну дозу вакцины. В ходе испытаний не было обнаружено и случаев тромбоза венозных синусов головного мозга", - говорится в релизе компании.
 
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