https://ria.ru/20210322/tromb-1602283671.html

Кардиолог рассказал, как самостоятельно определить образование тромба

Кардиолог рассказал, как самостоятельно определить образование тромба

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал "Звезде", почему возникает тромбоз и как самостоятельно определить его наличие. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:03

2021-03-22T12:03

2021-03-22T12:03

общество

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал "Звезде", почему возникает тромбоз и как самостоятельно определить его наличие.Врач отметил, что при возникновении тромба в правой или левой коронарной артериях, либо в ее ветвях наблюдается классическая симптоматика инфаркта миокарда. По словам кардиолога, более чем в 80% случаев ощущается сдавливание в груди, боль или жжение.Кроме того, он рассказал, что появившийся тромб закрывает "просвет" какой-либо артерии, что приводит к дефициту притока крови и кислородного обогащения. Зачастую это проявляется в выраженной боли в ноге, руке или каком-то другом органе.Хорошев добавил, что тромбоз может возникнуть в любом возрасте.Ранее врачи из Британского фонда сердечных заболеваний выяснили, что повышенная потливость может сигнализировать о наличии проблем с сердцем.

https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576644956.html

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