https://ria.ru/20210322/tromb-1602283671.html
Кардиолог рассказал, как самостоятельно определить образование тромба
Кардиолог рассказал, как самостоятельно определить образование тромба
Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал "Звезде", почему возникает тромбоз и как самостоятельно определить его наличие. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:03
2021-03-22T12:03
2021-03-22T12:03
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599130484_0:17:1999:1141_1920x0_80_0_0_c4ab20f1a01a128d677abe5bc529ca7a.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал "Звезде", почему возникает тромбоз и как самостоятельно определить его наличие.Врач отметил, что при возникновении тромба в правой или левой коронарной артериях, либо в ее ветвях наблюдается классическая симптоматика инфаркта миокарда. По словам кардиолога, более чем в 80% случаев ощущается сдавливание в груди, боль или жжение.Кроме того, он рассказал, что появившийся тромб закрывает "просвет" какой-либо артерии, что приводит к дефициту притока крови и кислородного обогащения. Зачастую это проявляется в выраженной боли в ноге, руке или каком-то другом органе.Хорошев добавил, что тромбоз может возникнуть в любом возрасте.Ранее врачи из Британского фонда сердечных заболеваний выяснили, что повышенная потливость может сигнализировать о наличии проблем с сердцем.
https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576644956.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599130484_141:0:1885:1308_1920x0_80_0_0_b4a2d4d463fd4be648a41750693acb30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал "Звезде",
почему возникает тромбоз и как самостоятельно определить его наличие.
Врач отметил, что при возникновении тромба в правой или левой коронарной артериях, либо в ее ветвях наблюдается классическая симптоматика инфаркта миокарда.
"Боль может быть самого разного проявления. И отдает она в левую руку. Как правило, в левое плечо, отдает в область левой лопатки",- подчеркнул врач.
По словам кардиолога, более чем в 80% случаев ощущается сдавливание в груди, боль или жжение.
Кроме того, он рассказал, что появившийся тромб закрывает "просвет" какой-либо артерии, что приводит к дефициту притока крови и кислородного обогащения. Зачастую это проявляется в выраженной боли в ноге, руке или каком-то другом органе.
Хорошев добавил, что тромбоз может возникнуть в любом возрасте.
Ранее врачи из Британского фонда сердечных заболеваний выяснили, что повышенная потливость может сигнализировать о наличии проблем с сердцем.