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Кардиолог рассказал, как самостоятельно определить образование тромба
Кардиолог рассказал, как самостоятельно определить образование тромба
Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал "Звезде", почему возникает тромбоз и как самостоятельно определить его наличие. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:03
2021-03-22T12:03
общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал "Звезде", почему возникает тромбоз и как самостоятельно определить его наличие.Врач отметил, что при возникновении тромба в правой или левой коронарной артериях, либо в ее ветвях наблюдается классическая симптоматика инфаркта миокарда. По словам кардиолога, более чем в 80% случаев ощущается сдавливание в груди, боль или жжение.Кроме того, он рассказал, что появившийся тромб закрывает "просвет" какой-либо артерии, что приводит к дефициту притока крови и кислородного обогащения. Зачастую это проявляется в выраженной боли в ноге, руке или каком-то другом органе.Хорошев добавил, что тромбоз может возникнуть в любом возрасте.Ранее врачи из Британского фонда сердечных заболеваний выяснили, что повышенная потливость может сигнализировать о наличии проблем с сердцем.
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общество

Кардиолог рассказал, как самостоятельно определить образование тромба

12:03 22.03.2021
 
© Depositphotos / Syda_ProductionsБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал "Звезде", почему возникает тромбоз и как самостоятельно определить его наличие.
Врач отметил, что при возникновении тромба в правой или левой коронарной артериях, либо в ее ветвях наблюдается классическая симптоматика инфаркта миокарда.
"Боль может быть самого разного проявления. И отдает она в левую руку. Как правило, в левое плечо, отдает в область левой лопатки",- подчеркнул врач.
По словам кардиолога, более чем в 80% случаев ощущается сдавливание в груди, боль или жжение.
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Кроме того, он рассказал, что появившийся тромб закрывает "просвет" какой-либо артерии, что приводит к дефициту притока крови и кислородного обогащения. Зачастую это проявляется в выраженной боли в ноге, руке или каком-то другом органе.
Хорошев добавил, что тромбоз может возникнуть в любом возрасте.
Ранее врачи из Британского фонда сердечных заболеваний выяснили, что повышенная потливость может сигнализировать о наличии проблем с сердцем.
 
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