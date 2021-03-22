https://ria.ru/20210322/tribuna-1602399546.html

В Индии около ста человек пострадали при обрушении трибуны

В Индии около ста человек пострадали при обрушении трибуны

Порядка 100 человек пострадали при падении деревянной трибуны на стадионе в городе Сурьяпет в индийском штате Телангана. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T21:31

2021-03-22T21:31

2021-03-22T21:31

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155145/26/1551452660_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_13372852dbf17520b67ec9bb6717e7a4.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мар – РИА Новости. Порядка 100 человек пострадали при падении деревянной трибуны на стадионе в городе Сурьяпет в индийском штате Телангана.Несчастный случай произошел во время церемонии открытия Национального чемпионата по кабадди – популярной в Индии командной игре, включающей в себя элементы пятнашек и борьбы.По предварительным данным, на трибуне находились около 1,5 тысячи человек, что намного больше, чем она могла выдержать. Пострадавшие были немедленно доставлены в районную больницу, где им оказывается помощь.

https://ria.ru/20210213/obrushenie-1597336711.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, в мире