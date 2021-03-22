Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210322/tribuna-1602399546.html
В Индии около ста человек пострадали при обрушении трибуны
В Индии около ста человек пострадали при обрушении трибуны
Порядка 100 человек пострадали при падении деревянной трибуны на стадионе в городе Сурьяпет в индийском штате Телангана. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T21:31
2021-03-22T21:31
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155145/26/1551452660_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_13372852dbf17520b67ec9bb6717e7a4.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мар – РИА Новости. Порядка 100 человек пострадали при падении деревянной трибуны на стадионе в городе Сурьяпет в индийском штате Телангана.Несчастный случай произошел во время церемонии открытия Национального чемпионата по кабадди – популярной в Индии командной игре, включающей в себя элементы пятнашек и борьбы.По предварительным данным, на трибуне находились около 1,5 тысячи человек, что намного больше, чем она могла выдержать. Пострадавшие были немедленно доставлены в районную больницу, где им оказывается помощь.
https://ria.ru/20210213/obrushenie-1597336711.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155145/26/1551452660_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_860ee570ee239a5664a7a37465076682.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
индия, в мире

В Индии около ста человек пострадали при обрушении трибуны

21:31 22.03.2021
 
© Depositphotos / jacek_kadajМечеть Джама Масджид в Дели
Мечеть Джама Масджид в Дели - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Depositphotos / jacek_kadaj
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мар – РИА Новости. Порядка 100 человек пострадали при падении деревянной трибуны на стадионе в городе Сурьяпет в индийском штате Телангана.
Несчастный случай произошел во время церемонии открытия Национального чемпионата по кабадди – популярной в Индии командной игре, включающей в себя элементы пятнашек и борьбы.

"Сообщений о погибших не поступало, а раненые проходят лечение", - сказал старший офицер полиции Сурьяпета.

По предварительным данным, на трибуне находились около 1,5 тысячи человек, что намного больше, чем она могла выдержать. Пострадавшие были немедленно доставлены в районную больницу, где им оказывается помощь.
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 15:21
Крыша спортзала обрушилась в Доме культуры в Москве
 
ИндияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Германии продлили карантин
04:58В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей будут меньше платить за тепло
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
Лента новостейМолния