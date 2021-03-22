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В Индии около ста человек пострадали при обрушении трибуны
В Индии около ста человек пострадали при обрушении трибуны
Порядка 100 человек пострадали при падении деревянной трибуны на стадионе в городе Сурьяпет в индийском штате Телангана. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T21:31
2021-03-22T21:31
2021-03-22T21:31
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мар – РИА Новости. Порядка 100 человек пострадали при падении деревянной трибуны на стадионе в городе Сурьяпет в индийском штате Телангана.Несчастный случай произошел во время церемонии открытия Национального чемпионата по кабадди – популярной в Индии командной игре, включающей в себя элементы пятнашек и борьбы.По предварительным данным, на трибуне находились около 1,5 тысячи человек, что намного больше, чем она могла выдержать. Пострадавшие были немедленно доставлены в районную больницу, где им оказывается помощь.
https://ria.ru/20210213/obrushenie-1597336711.html
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индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мар – РИА Новости. Порядка 100 человек пострадали при падении деревянной трибуны на стадионе в городе Сурьяпет в индийском штате Телангана.
Несчастный случай произошел во время церемонии открытия Национального чемпионата по кабадди – популярной в Индии
командной игре, включающей в себя элементы пятнашек и борьбы.
"Сообщений о погибших не поступало, а раненые проходят лечение", - сказал старший офицер полиции Сурьяпета.
По предварительным данным, на трибуне находились около 1,5 тысячи человек, что намного больше, чем она могла выдержать. Пострадавшие были немедленно доставлены в районную больницу, где им оказывается помощь.