https://ria.ru/20210322/tramvay-1602256746.html

В Барнауле трамвай "сбежал" от водителя

В Барнауле трамвай "сбежал" от водителя

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил создать комиссию по расследованию происшествия с трамваем, который ездил по городу без водителя, сообщают в пресс-центре... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T09:18

2021-03-22T09:18

2021-03-22T09:18

барнаул

происшествия

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БАРНАУЛ, 22 мар - РИА Новости. Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил создать комиссию по расследованию происшествия с трамваем, который ездил по городу без водителя, сообщают в пресс-центре городской администрации.Ранее в соцсетях появилось видео, снятое на барнаульском проспекте Красноармейском. Трамвай едет по рельсам, а его водитель и кондуктор бегут за ним и едва не попадают под транспорт, пытаясь остановить бесконтрольно движущуюся машину. В итоге мужчине удается заскочить в открытые передние двери вагона. Судя по видео, пассажиров в тот момент в трамвае не было."Утром 21 марта глава города Вячеслав Франк провел оперативное совещание с участием заместителей главы администрации города, руководителями комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, МУП "Горэлектротранса". По поручению главы города создана комиссия по расследованию происшествия, осуществляются действия по установке причин и обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении.

барнаул

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

барнаул, происшествия