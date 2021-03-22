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В Барнауле трамвай "сбежал" от водителя
В Барнауле трамвай "сбежал" от водителя
Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил создать комиссию по расследованию происшествия с трамваем, который ездил по городу без водителя, сообщают в пресс-центре... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T09:18
2021-03-22T09:18
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 22 мар - РИА Новости. Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил создать комиссию по расследованию происшествия с трамваем, который ездил по городу без водителя, сообщают в пресс-центре городской администрации.Ранее в соцсетях появилось видео, снятое на барнаульском проспекте Красноармейском. Трамвай едет по рельсам, а его водитель и кондуктор бегут за ним и едва не попадают под транспорт, пытаясь остановить бесконтрольно движущуюся машину. В итоге мужчине удается заскочить в открытые передние двери вагона. Судя по видео, пассажиров в тот момент в трамвае не было."Утром 21 марта глава города Вячеслав Франк провел оперативное совещание с участием заместителей главы администрации города, руководителями комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, МУП "Горэлектротранса". По поручению главы города создана комиссия по расследованию происшествия, осуществляются действия по установке причин и обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении.
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барнаул, происшествия

В Барнауле трамвай "сбежал" от водителя

09:18 22.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПассажиры трамвая в защитных масках в Екатеринбурге
Пассажиры трамвая в защитных масках в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БАРНАУЛ, 22 мар - РИА Новости. Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил создать комиссию по расследованию происшествия с трамваем, который ездил по городу без водителя, сообщают в пресс-центре городской администрации.
Ранее в соцсетях появилось видео, снятое на барнаульском проспекте Красноармейском. Трамвай едет по рельсам, а его водитель и кондуктор бегут за ним и едва не попадают под транспорт, пытаясь остановить бесконтрольно движущуюся машину. В итоге мужчине удается заскочить в открытые передние двери вагона. Судя по видео, пассажиров в тот момент в трамвае не было.
"Утром 21 марта глава города Вячеслав Франк провел оперативное совещание с участием заместителей главы администрации города, руководителями комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, МУП "Горэлектротранса". По поручению главы города создана комиссия по расследованию происшествия, осуществляются действия по установке причин и обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении.
 
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