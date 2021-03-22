Трамп вновь заявил о победе на президентских выборах
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл выборы в 2020 году и справился даже лучше, чем на предыдущих выборах.
"У нас были прекрасные выборы, и мы выиграли... Как вы знаете, мы выиграли на первых (выборах в 2016 году), но мы справились лучше на вторых. Люди всегда говорят: "Вы справились лучше". Я говорю: "Мы справились намного лучше". Почти 75 миллионов голосов. Это те голоса, о которых мы знаем", - рассказал Трамп в подкасте The Truth with Lisa Boothe.
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По его словам, признание его поражения было "несправедливым" по отношению к людям, которые его поддерживают.
Кроме того, бывший президент вновь выступил с критикой в адрес лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла, который, по словам Трампа, должен был "бороться", но "не сделал ничего". На вопрос ведущей подкаста, говорил ли с ним Трамп, бывший президент сказал, что не особо хочет с ним разговаривать.
Ранее Трамп заявлял, что Макконнелл привержен "политике статус-кво", что у него нет политической интуиции, мудрости, умения и личных качеств. Именно поэтому, по мнению Трампа, республиканцы по итогам выборов превратились из фракции большинства во фракцию меньшинства в сенате.
Макконнелл проголосовал против импичмента Трампу, но возложил на него ответственность за беспорядки в Капитолии 6 января. Тогда толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий США и временно помешала утверждению результатов выборов, два человека погибли. Сенат Трампа оправдал, не набрав необходимых двух третей голосов, хотя в сенате 7 республиканцев поддержали импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.