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Трамп вновь заявил о победе на президентских выборах
Трамп вновь заявил о победе на президентских выборах
Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл выборы в 2020 году и справился даже лучше, чем на предыдущих выборах. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:29
2021-03-22T15:29
митч макконнелл
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл выборы в 2020 году и справился даже лучше, чем на предыдущих выборах.По его словам, признание его поражения было "несправедливым" по отношению к людям, которые его поддерживают.Кроме того, бывший президент вновь выступил с критикой в адрес лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла, который, по словам Трампа, должен был "бороться", но "не сделал ничего". На вопрос ведущей подкаста, говорил ли с ним Трамп, бывший президент сказал, что не особо хочет с ним разговаривать.Ранее Трамп заявлял, что Макконнелл привержен "политике статус-кво", что у него нет политической интуиции, мудрости, умения и личных качеств. Именно поэтому, по мнению Трампа, республиканцы по итогам выборов превратились из фракции большинства во фракцию меньшинства в сенате.Макконнелл проголосовал против импичмента Трампу, но возложил на него ответственность за беспорядки в Капитолии 6 января. Тогда толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий США и временно помешала утверждению результатов выборов, два человека погибли. Сенат Трампа оправдал, не набрав необходимых двух третей голосов, хотя в сенате 7 республиканцев поддержали импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
https://ria.ru/20210322/pismo-1602315172.html
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митч макконнелл, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп вновь заявил о победе на президентских выборах

15:29 22.03.2021
 
© REUTERS / Octavio JonesБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© REUTERS / Octavio Jones
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл выборы в 2020 году и справился даже лучше, чем на предыдущих выборах.

"У нас были прекрасные выборы, и мы выиграли... Как вы знаете, мы выиграли на первых (выборах в 2016 году), но мы справились лучше на вторых. Люди всегда говорят: "Вы справились лучше". Я говорю: "Мы справились намного лучше". Почти 75 миллионов голосов. Это те голоса, о которых мы знаем", - рассказал Трамп в подкасте The Truth with Lisa Boothe.

Бывший президент США Дональд Трамп на конференции консервативных политических партий в Орландо - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 14:16
Трамп рассказал, чего пожелал Байдену в письме
По его словам, признание его поражения было "несправедливым" по отношению к людям, которые его поддерживают.
Кроме того, бывший президент вновь выступил с критикой в адрес лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла, который, по словам Трампа, должен был "бороться", но "не сделал ничего". На вопрос ведущей подкаста, говорил ли с ним Трамп, бывший президент сказал, что не особо хочет с ним разговаривать.
Ранее Трамп заявлял, что Макконнелл привержен "политике статус-кво", что у него нет политической интуиции, мудрости, умения и личных качеств. Именно поэтому, по мнению Трампа, республиканцы по итогам выборов превратились из фракции большинства во фракцию меньшинства в сенате.
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Макконнелл проголосовал против импичмента Трампу, но возложил на него ответственность за беспорядки в Капитолии 6 января. Тогда толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий США и временно помешала утверждению результатов выборов, два человека погибли. Сенат Трампа оправдал, не набрав необходимых двух третей голосов, хотя в сенате 7 республиканцев поддержали импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
 
Митч МакконнеллКапитолийДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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