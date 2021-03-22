https://ria.ru/20210322/tramp-1602332041.html

Трамп вновь заявил о победе на президентских выборах

Трамп вновь заявил о победе на президентских выборах

Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл выборы в 2020 году и справился даже лучше, чем на предыдущих выборах. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:29

2021-03-22T15:29

2021-03-22T15:29

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капитолий

дональд трамп

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в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл выборы в 2020 году и справился даже лучше, чем на предыдущих выборах.По его словам, признание его поражения было "несправедливым" по отношению к людям, которые его поддерживают.Кроме того, бывший президент вновь выступил с критикой в адрес лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла, который, по словам Трампа, должен был "бороться", но "не сделал ничего". На вопрос ведущей подкаста, говорил ли с ним Трамп, бывший президент сказал, что не особо хочет с ним разговаривать.Ранее Трамп заявлял, что Макконнелл привержен "политике статус-кво", что у него нет политической интуиции, мудрости, умения и личных качеств. Именно поэтому, по мнению Трампа, республиканцы по итогам выборов превратились из фракции большинства во фракцию меньшинства в сенате.Макконнелл проголосовал против импичмента Трампу, но возложил на него ответственность за беспорядки в Капитолии 6 января. Тогда толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий США и временно помешала утверждению результатов выборов, два человека погибли. Сенат Трампа оправдал, не набрав необходимых двух третей голосов, хотя в сенате 7 республиканцев поддержали импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.

https://ria.ru/20210322/pismo-1602315172.html

https://ria.ru/20210322/bayden-1602257414.html

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митч макконнелл, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире