https://ria.ru/20210322/tovarooborot-1602322125.html

Оборот розничной торговли Ленобласти в 2020 году вырос на 6,5%

Оборот розничной торговли Ленобласти в 2020 году вырос на 6,5%

Оборот розничной торговли Ленинградской области в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 44 миллиарда рублей и составил 480,6 миллиарда рублей, РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:41

2021-03-22T14:41

2021-03-22T14:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

александр дрозденко

ленинградская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Оборот розничной торговли Ленинградской области в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 44 миллиарда рублей и составил 480,6 миллиарда рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко на проходящем во Всеволожске Форуме потребительского рынка.По его словам, показатель доли торговых сетей в обороте розничной торговли вырос на 3% и составил 75%. При этом доля малых и средних предприятий в обороте розничной торговли также увеличилась на 1% и составила 11%.Глава региона также подчеркнул, что в Ленинградской области были и остаются одни из самых лояльных ковидных ограничений для бизнеса, и система "светофор" помогала поэтапно открывать сферу услуг в регионе.

https://ria.ru/20210210/vaktsinatsiya-1596867976.html

ленинградская область

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александр дрозденко, ленинградская область, экономика