Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210322/tovarooborot-1602322125.html
Оборот розничной торговли Ленобласти в 2020 году вырос на 6,5%
Оборот розничной торговли Ленобласти в 2020 году вырос на 6,5%
Оборот розничной торговли Ленинградской области в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 44 миллиарда рублей и составил 480,6 миллиарда рублей, РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:41
2021-03-22T14:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
александр дрозденко
ленинградская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Оборот розничной торговли Ленинградской области в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 44 миллиарда рублей и составил 480,6 миллиарда рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко на проходящем во Всеволожске Форуме потребительского рынка.По его словам, показатель доли торговых сетей в обороте розничной торговли вырос на 3% и составил 75%. При этом доля малых и средних предприятий в обороте розничной торговли также увеличилась на 1% и составила 11%.Глава региона также подчеркнул, что в Ленинградской области были и остаются одни из самых лояльных ковидных ограничений для бизнеса, и система "светофор" помогала поэтапно открывать сферу услуг в регионе.
https://ria.ru/20210210/vaktsinatsiya-1596867976.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко, ленинградская область, экономика

Оборот розничной торговли Ленобласти в 2020 году вырос на 6,5%

14:41 22.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Оборот розничной торговли Ленинградской области в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 44 миллиарда рублей и составил 480,6 миллиарда рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко на проходящем во Всеволожске Форуме потребительского рынка.
По его словам, показатель доли торговых сетей в обороте розничной торговли вырос на 3% и составил 75%. При этом доля малых и средних предприятий в обороте розничной торговли также увеличилась на 1% и составила 11%.
"По итогам сложного года мы видим кто выиграл, а кто проиграл. Безусловно, выиграла торговля. Мы видели, что идет рост товарооборота и на продовольственном, и на непродовольственном рынке. Проиграли бытовое обслуживание и общепит. В этих сферах были самые большие ограничения и было сложно восстановиться. Наша задача — помочь бизнесу удержаться. Не только льготами, это, как я говорю, "рыба". Надо дать "удочку" —госзаказы для малого и среднего бизнеса, новые ниши, обучение", — отметил Александр Дрозденко.
Глава региона также подчеркнул, что в Ленинградской области были и остаются одни из самых лояльных ковидных ограничений для бизнеса, и система "светофор" помогала поэтапно открывать сферу услуг в регионе.
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 17:16Распространение коронавируса
В Ленинградской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАлександр ДрозденкоЛенинградская областьЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Германии продлили карантин
04:58В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей будут меньше платить за тепло
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
Лента новостейМолния