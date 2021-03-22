Оборот розничной торговли Ленобласти в 2020 году вырос на 6,5%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Оборот розничной торговли Ленинградской области в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 44 миллиарда рублей и составил 480,6 миллиарда рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко на проходящем во Всеволожске Форуме потребительского рынка.
По его словам, показатель доли торговых сетей в обороте розничной торговли вырос на 3% и составил 75%. При этом доля малых и средних предприятий в обороте розничной торговли также увеличилась на 1% и составила 11%.
"По итогам сложного года мы видим кто выиграл, а кто проиграл. Безусловно, выиграла торговля. Мы видели, что идет рост товарооборота и на продовольственном, и на непродовольственном рынке. Проиграли бытовое обслуживание и общепит. В этих сферах были самые большие ограничения и было сложно восстановиться. Наша задача — помочь бизнесу удержаться. Не только льготами, это, как я говорю, "рыба". Надо дать "удочку" —госзаказы для малого и среднего бизнеса, новые ниши, обучение", — отметил Александр Дрозденко.
Глава региона также подчеркнул, что в Ленинградской области были и остаются одни из самых лояльных ковидных ограничений для бизнеса, и система "светофор" помогала поэтапно открывать сферу услуг в регионе.