https://ria.ru/20210322/topor-1602276978.html
Житель Новгородской области в гостях зарубил хозяина дома топором
Житель Новгородской области в гостях зарубил хозяина дома топором
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве в Новгородской области и его соучастника, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:25
2021-03-22T11:25
2021-03-22T11:38
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новгородская область
пестовский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве в Новгородской области и его соучастника, сообщает пресс-служба регионального управления СК."Подозреваемые задержаны, в ближайшее время судом по ходатайству следователя будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 21 марта в правоохранительные органы Новгородской области поступило сообщение об обнаружении в багажнике машины в районе деревни Плющево Пестовского района Новгородской области тела мужчины с рублеными ранами головы.Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Правоохранители задержали подозреваемого 1986 года рождения. По версии следствия, мужчина нанес топором смертельные удары хозяину дома в городе Пестово, где находился в гостях. Затем, как отмечается в сообщении, злоумышленник вместе со своим знакомым поместили тело в автомобиль и вывезли в одну из деревень Пестовского района.
https://ria.ru/20210318/ubiystvo-1601744817.html
россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новгородская область, пестовский район, происшествия