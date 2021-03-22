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Одобрено строительство нефтяного терминала "Порт бухта Север"
Одобрено строительство нефтяного терминала "Порт бухта Север"
Главгосэкспертиза России сообщила, что одобрила строительство нефтяного терминала "Порт бухта Север" на Таймыре для перевозок нефти в порты России, Европы и... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T23:06
2021-03-22T23:22
россия
главгосэкспертиза россии
роснефть
игорь сечин
таймыр
европа
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Главгосэкспертиза России сообщила, что одобрила строительство нефтяного терминала "Порт бухта Север" на Таймыре для перевозок нефти в порты России, Европы и Азии.Терминал строится на базе расширяемого морского порта Диксон на Таймыре и предназначен для перегрузки и транспортировки нефти с Пайяхских месторождений в порты РФ, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона по Северному морскому пути. Генеральным проектировщиком является АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ", застройщиком - ООО "Таймырнефтегаз-Порт".Нефтяной терминал "Порт бухта Север" строится на базе расширяемого морского порта Диксон на Таймыре. В 2019 году кабмин с целью увеличения грузопотока по Северному морскому пути (СМП) распорядился придать порту Диксон статус международного и предусмотрел в схеме территориального планирования строительство в бухте Север терминала для отгрузки в этом порту до 25 миллионов тонн нефти в год с Пайяхской группы месторождений. Запасы Пайяхской группы составляют более одного миллиарда тонн нефти, месторождения входят в проект "Восток Ойл" "Роснефти". В ноябре 2020 года глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил обязательство "Роснефти" поставить до 30 миллионов тонн нефти по СМП через бухту Север к 2024 году.
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россия, главгосэкспертиза россии, роснефть, игорь сечин, таймыр, европа, азия, экономика

Одобрено строительство нефтяного терминала "Порт бухта Север"

23:06 22.03.2021 (обновлено: 23:22 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкЦистерна с нефтепродуктами
Цистерна с нефтепродуктами - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Главгосэкспертиза России сообщила, что одобрила строительство нефтяного терминала "Порт бухта Север" на Таймыре для перевозок нефти в порты России, Европы и Азии.

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство объектов терминала на восточном берегу Енисейского залива", - говорится в релизе.

Терминал строится на базе расширяемого морского порта Диксон на Таймыре и предназначен для перегрузки и транспортировки нефти с Пайяхских месторождений в порты РФ, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона по Северному морскому пути. Генеральным проектировщиком является АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ", застройщиком - ООО "Таймырнефтегаз-Порт".
Нефтяной терминал "Порт бухта Север" строится на базе расширяемого морского порта Диксон на Таймыре. В 2019 году кабмин с целью увеличения грузопотока по Северному морскому пути (СМП) распорядился придать порту Диксон статус международного и предусмотрел в схеме территориального планирования строительство в бухте Север терминала для отгрузки в этом порту до 25 миллионов тонн нефти в год с Пайяхской группы месторождений. Запасы Пайяхской группы составляют более одного миллиарда тонн нефти, месторождения входят в проект "Восток Ойл" "Роснефти". В ноябре 2020 года глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил обязательство "Роснефти" поставить до 30 миллионов тонн нефти по СМП через бухту Север к 2024 году.
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РоссияГлавгосэкспертиза РоссииРоснефтьИгорь СечинТаймырЕвропаАзияЭкономика
 
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