https://ria.ru/20210322/terminal-1602406547.html

Одобрено строительство нефтяного терминала "Порт бухта Север"

Одобрено строительство нефтяного терминала "Порт бухта Север"

Главгосэкспертиза России сообщила, что одобрила строительство нефтяного терминала "Порт бухта Север" на Таймыре для перевозок нефти в порты России, Европы и... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T23:06

2021-03-22T23:06

2021-03-22T23:22

россия

главгосэкспертиза россии

роснефть

игорь сечин

таймыр

европа

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экономика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Главгосэкспертиза России сообщила, что одобрила строительство нефтяного терминала "Порт бухта Север" на Таймыре для перевозок нефти в порты России, Европы и Азии.Терминал строится на базе расширяемого морского порта Диксон на Таймыре и предназначен для перегрузки и транспортировки нефти с Пайяхских месторождений в порты РФ, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона по Северному морскому пути. Генеральным проектировщиком является АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ", застройщиком - ООО "Таймырнефтегаз-Порт".Нефтяной терминал "Порт бухта Север" строится на базе расширяемого морского порта Диксон на Таймыре. В 2019 году кабмин с целью увеличения грузопотока по Северному морскому пути (СМП) распорядился придать порту Диксон статус международного и предусмотрел в схеме территориального планирования строительство в бухте Север терминала для отгрузки в этом порту до 25 миллионов тонн нефти в год с Пайяхской группы месторождений. Запасы Пайяхской группы составляют более одного миллиарда тонн нефти, месторождения входят в проект "Восток Ойл" "Роснефти". В ноябре 2020 года глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил обязательство "Роснефти" поставить до 30 миллионов тонн нефти по СМП через бухту Север к 2024 году.

https://ria.ru/20210320/neft-1602121953.html

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таймыр

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россия, главгосэкспертиза россии, роснефть, игорь сечин, таймыр, европа, азия, экономика