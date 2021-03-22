https://ria.ru/20210322/terakt-1602380713.html
Источник: в ХМАО трех человек заподозрили в подготовке теракта
Источник: в ХМАО трех человек заподозрили в подготовке теракта
Трое жителей Ханты-Мансийского автономного округа задержаны по подозрению в подготовке теракта, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:10
2021-03-22T19:10
2021-03-22T19:10
россия
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мар - РИА Новости. Трое жителей Ханты-Мансийского автономного округа задержаны по подозрению в подготовке теракта, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.Подозреваемые в преступлении являются гражданами РФ, они проживают в Сургутском районе ХМАО, пояснил собеседник агентства.Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20210317/terakt-1601586283.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0a2126414373110e00a99cfe7f49698a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, происшествия