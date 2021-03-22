https://ria.ru/20210322/terakt-1602380713.html

Источник: в ХМАО трех человек заподозрили в подготовке теракта

Источник: в ХМАО трех человек заподозрили в подготовке теракта

Трое жителей Ханты-Мансийского автономного округа задержаны по подозрению в подготовке теракта, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T19:10

2021-03-22T19:10

2021-03-22T19:10

россия

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мар - РИА Новости. Трое жителей Ханты-Мансийского автономного округа задержаны по подозрению в подготовке теракта, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.Подозреваемые в преступлении являются гражданами РФ, они проживают в Сургутском районе ХМАО, пояснил собеседник агентства.Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20210317/terakt-1601586283.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, происшествия