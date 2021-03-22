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https://ria.ru/20210322/terakt-1602380713.html
Источник: в ХМАО трех человек заподозрили в подготовке теракта
Источник: в ХМАО трех человек заподозрили в подготовке теракта
Трое жителей Ханты-Мансийского автономного округа задержаны по подозрению в подготовке теракта, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:10
2021-03-22T19:10
россия
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мар - РИА Новости. Трое жителей Ханты-Мансийского автономного округа задержаны по подозрению в подготовке теракта, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.Подозреваемые в преступлении являются гражданами РФ, они проживают в Сургутском районе ХМАО, пояснил собеседник агентства.Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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россия
ханты-мансийский автономный округ
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россия, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, происшествия

Источник: в ХМАО трех человек заподозрили в подготовке теракта

19:10 22.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мар - РИА Новости. Трое жителей Ханты-Мансийского автономного округа задержаны по подозрению в подготовке теракта, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
Подозреваемые в преступлении являются гражданами РФ, они проживают в Сургутском районе ХМАО, пояснил собеседник агентства.
Кадры операции по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 09:47
ФСБ предотвратила теракт в Адыгее

"Уголовное дело было возбуждено на прошедшей неделе по статье 205 УК РФ "Террористический акт" через статью 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление". Задержаны трое", - сказал он, не уточнив иных подробностей.

Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
 
РоссияХанты-Мансийский автономный округСургутский районПроисшествия
 
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