Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210322/teplo-1602247912.html
Во Владивостоке почти 100 домов остались без тепла из-за аварии
Во Владивостоке почти 100 домов остались без тепла из-за аварии
Повреждение на теплосетях произошло в Первомайском районе Владивостока, 94 дома остались без отопления, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T06:26
2021-03-22T08:29
жкх
дальневосточная генерирующая компания
владивосток
первомайский район
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151027/87/1510278744_0:750:4000:3000_1920x0_80_0_0_f4cbc274af0af2fbc3a45edad1a995f8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Повреждение на теплосетях произошло в Первомайском районе Владивостока, 94 дома остались без отопления, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Дальневосточной генерирующей компании"."Ремонтные бригады уже приступили к ремонтно-восстановительным работам в районе улицы Борисенко, где сегодня утром произошло повреждение на магистральных теплосетях. От теплоснабжения временно ограничены жители 94 домов", - сказал собеседник агентства.По его словам, ограничено движение автотранспорта у дома №62 по улице Борисенко. Представитель отметил, что завершить ремонт планируют до конца дня.Температура воздуха во Владивостоке в понедельник составляет 5 градусов тепла.Прокуратура во Владивостоке начала проверку технического состояния тепловых сетей из-за аварийного отключения отопления."Прокуратура Первомайского района Владивостока проводит проверку по факту аварии, произошедшей сегодня на тепловых сетях в районе улицы Борисенко. Установлено, что в связи с повреждением на магистральных тепловых сетях АО "ДГК" филиал Приморская генерация от центрального отопления отключено 94 многоквартирных дома. В настоящее время проводятся ремонтные работы", - говорится в сообщении прокуратуры Приморья.Прокуратура даст оценку техническому состоянию тепловых сетей, исполнению обязанности по их содержанию и проведению планового ремонта, а также сроки устранения аварийного отключения.
https://ria.ru/20210220/selo-1598268827.html
владивосток
первомайский район
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151027/87/1510278744_108:162:3892:3000_1920x0_80_0_0_33316f856f931ed6cb0869aac12b8787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, дальневосточная генерирующая компания, владивосток, первомайский район , приморский край, происшествия

Во Владивостоке почти 100 домов остались без тепла из-за аварии

06:26 22.03.2021 (обновлено: 08:29 22.03.2021)
 
© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Depositphotos / Georg.S.V
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Повреждение на теплосетях произошло в Первомайском районе Владивостока, 94 дома остались без отопления, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Дальневосточной генерирующей компании".
"Ремонтные бригады уже приступили к ремонтно-восстановительным работам в районе улицы Борисенко, где сегодня утром произошло повреждение на магистральных теплосетях. От теплоснабжения временно ограничены жители 94 домов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ограничено движение автотранспорта у дома №62 по улице Борисенко. Представитель отметил, что завершить ремонт планируют до конца дня.
Температура воздуха во Владивостоке в понедельник составляет 5 градусов тепла.
Козы и заснеженные стога сена в селе Березовка Томской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 08:48
В оставшееся без отопления чукотское село вылетели спасатели
Прокуратура во Владивостоке начала проверку технического состояния тепловых сетей из-за аварийного отключения отопления.
"Прокуратура Первомайского района Владивостока проводит проверку по факту аварии, произошедшей сегодня на тепловых сетях в районе улицы Борисенко. Установлено, что в связи с повреждением на магистральных тепловых сетях АО "ДГК" филиал Приморская генерация от центрального отопления отключено 94 многоквартирных дома. В настоящее время проводятся ремонтные работы", - говорится в сообщении прокуратуры Приморья.
Прокуратура даст оценку техническому состоянию тепловых сетей, исполнению обязанности по их содержанию и проведению планового ремонта, а также сроки устранения аварийного отключения.
 
ЖКХДальневосточная генерирующая компанияВладивостокПервомайский районПриморский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:18В Югре полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем
13:16В Кремле рассказали, когда Путин освоил вездеход
13:16В Подмосковье полицейский застрелил буйного рабочего, напавшего с лопатой
13:06Песков не исключил указа Путина об утрате доверия в отношении Белозерцева
13:04В США отказались от проведения разговора Путина и Байдена
13:03Мурашко высоко оценил российскую систему контроля качества вакцин
12:58В МИД заявили о соревновании Европы за любовь администрации Байдена
12:51Санкции против России ставят под вопрос отношения с ЕС, заявили в МИД
12:51В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Байденом
12:49Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
12:47Компания LG свернет производство смартфонов
12:46Песков рассказал, брал ли Путин на отдых ядерный чемоданчик
12:44В Кремле ответили на вопрос о конституционной реформе в Белоруссии
12:43В Кремле уточнили, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге
12:39В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT
12:39В Липецкой области загорелся склад стройматериалов
12:38Известный итальянский певец захотел привиться "Спутником V"
12:38В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева
12:35Пензенскому губернатору грозит до 15 лет лишения свободы
12:34Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике COVID-19
Лента новостейМолния