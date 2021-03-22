https://ria.ru/20210322/teplo-1602247912.html

Во Владивостоке почти 100 домов остались без тепла из-за аварии

Во Владивостоке почти 100 домов остались без тепла из-за аварии

Повреждение на теплосетях произошло в Первомайском районе Владивостока, 94 дома остались без отопления, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T06:26

2021-03-22T06:26

2021-03-22T08:29

жкх

дальневосточная генерирующая компания

владивосток

первомайский район

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Повреждение на теплосетях произошло в Первомайском районе Владивостока, 94 дома остались без отопления, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Дальневосточной генерирующей компании"."Ремонтные бригады уже приступили к ремонтно-восстановительным работам в районе улицы Борисенко, где сегодня утром произошло повреждение на магистральных теплосетях. От теплоснабжения временно ограничены жители 94 домов", - сказал собеседник агентства.По его словам, ограничено движение автотранспорта у дома №62 по улице Борисенко. Представитель отметил, что завершить ремонт планируют до конца дня.Температура воздуха во Владивостоке в понедельник составляет 5 градусов тепла.Прокуратура во Владивостоке начала проверку технического состояния тепловых сетей из-за аварийного отключения отопления."Прокуратура Первомайского района Владивостока проводит проверку по факту аварии, произошедшей сегодня на тепловых сетях в районе улицы Борисенко. Установлено, что в связи с повреждением на магистральных тепловых сетях АО "ДГК" филиал Приморская генерация от центрального отопления отключено 94 многоквартирных дома. В настоящее время проводятся ремонтные работы", - говорится в сообщении прокуратуры Приморья.Прокуратура даст оценку техническому состоянию тепловых сетей, исполнению обязанности по их содержанию и проведению планового ремонта, а также сроки устранения аварийного отключения.

https://ria.ru/20210220/selo-1598268827.html

владивосток

первомайский район

приморский край

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жкх, дальневосточная генерирующая компания, владивосток, первомайский район , приморский край, происшествия