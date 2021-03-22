Депутат Аксаков оценил возможность отключения России от SWIFT
© Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Анатолий Аксаков
© Пресс-служба Государственной Думы РФ
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Отключение России от SWIFT ударит по репутации компании, пояснил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"SWIFT потеряет серьезную часть бизнеса, по SWIFT будет нанесен очень сильный репетиционный удар, соответственно, доверие к этой компании резко упадет", — пояснил депутат, добавив, что Россия занимает в ней четвертое место по оборотам.
По его словам, отключение Москвы от системы может быть "смертельным" для организации. При этом, Аксаков выразил уверенность, что страна справится в случае применения таких мер.
"Кончено, это будет неприятная штука. Мы создали свой аналог SWIFT, в расчетах внутри России вообще проблем не будет", — добавил он.
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Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможность отключения России от SWIFT из-за угрозы потенциальных санкций. В прошлом году администрация Джо Байдена, по информации агентства Reuters, рассматривала варианты санкций против России за ее "участие" в кибератаках. Среди мер было и отключение Москвы от системы.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.
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