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Депутат Аксаков оценил возможность отключения России от SWIFT
Депутат Аксаков оценил возможность отключения России от SWIFT
Отключение России от SWIFT ударит по репутации компании, пояснил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:56
2021-03-22T14:56
россия
swift
госдума рф
джо байден
дмитрий песков
анатолий аксаков
москва
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европа
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Отключение России от SWIFT ударит по репутации компании, пояснил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."SWIFT потеряет серьезную часть бизнеса, по SWIFT будет нанесен очень сильный репетиционный удар, соответственно, доверие к этой компании резко упадет", — пояснил депутат, добавив, что Россия занимает в ней четвертое место по оборотам. По его словам, отключение Москвы от системы может быть "смертельным" для организации. При этом, Аксаков выразил уверенность, что страна справится в случае применения таких мер."Кончено, это будет неприятная штука. Мы создали свой аналог SWIFT, в расчетах внутри России вообще проблем не будет", — добавил он.Аксаков также напомнил, что Европа заявляла о возможности создать аналог SWIFT, а Китай уже сделал это. Отключенный от системы Иран продолжает осуществлять расчеты. Депутат добавил, что современные технологии помогут обеспечить передачу финансовых данных.Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможность отключения России от SWIFT из-за угрозы потенциальных санкций. В прошлом году администрация Джо Байдена, по информации агентства Reuters, рассматривала варианты санкций против России за ее "участие" в кибератаках. Среди мер было и отключение Москвы от системы.SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.
https://ria.ru/20201231/swift-1591660945.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201231/svift-1591683646.html
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россия, swift, госдума рф, джо байден, дмитрий песков, анатолий аксаков, москва, китай, европа, технологии, экономика

Депутат Аксаков оценил возможность отключения России от SWIFT

14:56 22.03.2021
 
© Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Анатолий Аксаков
Председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Отключение России от SWIFT ударит по репутации компании, пояснил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"SWIFT потеряет серьезную часть бизнеса, по SWIFT будет нанесен очень сильный репетиционный удар, соответственно, доверие к этой компании резко упадет", — пояснил депутат, добавив, что Россия занимает в ней четвертое место по оборотам.
По его словам, отключение Москвы от системы может быть "смертельным" для организации. При этом, Аксаков выразил уверенность, что страна справится в случае применения таких мер.
"Кончено, это будет неприятная штука. Мы создали свой аналог SWIFT, в расчетах внутри России вообще проблем не будет", — добавил он.
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Аксаков также напомнил, что Европа заявляла о возможности создать аналог SWIFT, а Китай уже сделал это. Отключенный от системы Иран продолжает осуществлять расчеты. Депутат добавил, что современные технологии помогут обеспечить передачу финансовых данных.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможность отключения России от SWIFT из-за угрозы потенциальных санкций. В прошлом году администрация Джо Байдена, по информации агентства Reuters, рассматривала варианты санкций против России за ее "участие" в кибератаках. Среди мер было и отключение Москвы от системы.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.
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РоссияSWIFTГосдума РФДжо БайденДмитрий ПесковАнатолий АксаковМоскваКитайЕвропаТехнологииЭкономика
 
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