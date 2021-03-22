https://ria.ru/20210322/swift-1602325266.html

Депутат Аксаков оценил возможность отключения России от SWIFT

Депутат Аксаков оценил возможность отключения России от SWIFT

Отключение России от SWIFT ударит по репутации компании, пояснил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:56

2021-03-22T14:56

2021-03-22T14:56

россия

swift

госдума рф

джо байден

дмитрий песков

анатолий аксаков

москва

китай

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586281796_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1455a31ad4c5f54f911d96d5b8f35e17.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Отключение России от SWIFT ударит по репутации компании, пояснил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."SWIFT потеряет серьезную часть бизнеса, по SWIFT будет нанесен очень сильный репетиционный удар, соответственно, доверие к этой компании резко упадет", — пояснил депутат, добавив, что Россия занимает в ней четвертое место по оборотам. По его словам, отключение Москвы от системы может быть "смертельным" для организации. При этом, Аксаков выразил уверенность, что страна справится в случае применения таких мер."Кончено, это будет неприятная штука. Мы создали свой аналог SWIFT, в расчетах внутри России вообще проблем не будет", — добавил он.Аксаков также напомнил, что Европа заявляла о возможности создать аналог SWIFT, а Китай уже сделал это. Отключенный от системы Иран продолжает осуществлять расчеты. Депутат добавил, что современные технологии помогут обеспечить передачу финансовых данных.Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможность отключения России от SWIFT из-за угрозы потенциальных санкций. В прошлом году администрация Джо Байдена, по информации агентства Reuters, рассматривала варианты санкций против России за ее "участие" в кибератаках. Среди мер было и отключение Москвы от системы.SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.

https://ria.ru/20201231/swift-1591660945.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/svift-1591683646.html

россия

москва

китай

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, swift, госдума рф, джо байден, дмитрий песков, анатолий аксаков, москва, китай, европа, технологии, экономика