https://ria.ru/20210322/swift-1602293036.html

В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT

В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT

Санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:39

2021-03-22T12:39

2021-03-22T12:42

россия

swift

дмитрий песков

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения России от SWIFT."Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, оценивают ли в Кремле как серьезную угрозу отключения России от SWIFT.Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/svift-1591683646.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, swift, дмитрий песков, сша, в мире