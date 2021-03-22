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В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT
В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT
Санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:39
2021-03-22T12:42
россия
swift
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения России от SWIFT."Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, оценивают ли в Кремле как серьезную угрозу отключения России от SWIFT.Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи&nbsp; (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.
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россия, swift, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT

12:39 22.03.2021 (обновлено: 12:42 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения России от SWIFT.
"Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, оценивают ли в Кремле как серьезную угрозу отключения России от SWIFT.
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи  (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.
Москва - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 10:29
Эксперт рассказал, почему России не страшно отключение от SWIFT
 
РоссияSWIFTДмитрий ПесковСШАВ мире
 
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