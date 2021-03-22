https://ria.ru/20210322/swift-1602293036.html
В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT
В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT
Санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:39
2021-03-22T12:39
2021-03-22T12:42
россия
swift
дмитрий песков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения России от SWIFT."Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, оценивают ли в Кремле как серьезную угрозу отключения России от SWIFT.Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201231/svift-1591683646.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_d154762b205c7fdb5d9951e3988a1915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, swift, дмитрий песков, сша, в мире