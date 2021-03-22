https://ria.ru/20210322/sud-1602351958.html

Верховный суд США пересмотрит дело террориста Джохара Царнаева

Верховный суд США пересмотрит дело террориста Джохара Царнаева

Верховный суд США пересмотрит дело Джохара Царнаева, которому ранее апелляционный суд отменил смертный приговор, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:49

2021-03-22T16:49

2021-03-22T17:20

джохар царнаев

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Верховный суд США пересмотрит дело Джохара Царнаева, которому ранее апелляционный суд отменил смертный приговор, сообщила пресс-служба суда.Царнаев был осужден за планирование и осуществление со своим братом Тамерланом теракта 2013 года на марафоне в Бостоне - тогда погибли три человека и более 280 были ранены. В августе прошлого года апелляционный суд отменил приговор Царнаеву. Апелляционный суд согласился с доводами защиты, что проведение суда над Царнаевым в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных по делу. Кроме того, суд счел ошибочными действия судьи, приговорившего Царнаева по трем второстепенным пунктам обвинения, связанным с незаконным ношением оружия во время совершения преступления. После решения апелляционного суда дело было передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.Администрация Дональда Трампа отнеслась к отмене приговора критично и заявила, что будет добиваться смертной казни для Царнаева. Об этом заявляли экс-президент Трампа и генпрокурор. В октябре прошлого года минюст обратился в Верховный суд с прошением о пересмотре решения суда нижней инстанции.

https://ria.ru/20210317/terakt-1601586283.html

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джохар царнаев, сша, в мире