Верховный суд США пересмотрит дело террориста Джохара Царнаева
16:49 22.03.2021 (обновлено: 17:20 22.03.2021)
© AP Photo / The Lowell Sun & Robin Young, FileТамерлан и Джохар Царнаевы
© AP Photo / The Lowell Sun & Robin Young, File
ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Верховный суд США пересмотрит дело Джохара Царнаева, которому ранее апелляционный суд отменил смертный приговор, сообщила пресс-служба суда.
"Верховный суд примет к рассмотрению прошение правительства о пересмотре дела бостонского террориста Джохара Царнаева", - сообщил Верховный суд в своем Twitter.
Царнаев был осужден за планирование и осуществление со своим братом Тамерланом теракта 2013 года на марафоне в Бостоне - тогда погибли три человека и более 280 были ранены. В августе прошлого года апелляционный суд отменил приговор Царнаеву. Апелляционный суд согласился с доводами защиты, что проведение суда над Царнаевым в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных по делу. Кроме того, суд счел ошибочными действия судьи, приговорившего Царнаева по трем второстепенным пунктам обвинения, связанным с незаконным ношением оружия во время совершения преступления. После решения апелляционного суда дело было передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Администрация Дональда Трампа отнеслась к отмене приговора критично и заявила, что будет добиваться смертной казни для Царнаева. Об этом заявляли экс-президент Трампа и генпрокурор. В октябре прошлого года минюст обратился в Верховный суд с прошением о пересмотре решения суда нижней инстанции.
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