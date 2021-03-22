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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210322/subbotnik-1602287307.html
Массовый субботник в Подмосковье пройдет в третьей декаде апреля
Массовый субботник в Подмосковье пройдет в третьей декаде апреля
Массовый субботник на территории Подмосковья пройдет в конце апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:19
2021-03-22T12:19
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Массовый субботник на территории Подмосковья пройдет в конце апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Проработку технологии и мер безопасности он поручил министру благоустройства региона Михаилу Хайкину."Важно, чтобы к маю каждая территория радовала глаз. Мы начинаем подготовку к циклу субботников. Массовый субботник, в котором примут участие жители Подмосковья, мы обязательно проведем, он будет в 20-х числах апреля", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.
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михаил хайкин, московская область (подмосковье), общество

Массовый субботник в Подмосковье пройдет в третьей декаде апреля

12:19 22.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичУборочный инвентарь прислонен к стволу дерева
Уборочный инвентарь прислонен к стволу дерева - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Массовый субботник на территории Подмосковья пройдет в конце апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Проработку технологии и мер безопасности он поручил министру благоустройства региона Михаилу Хайкину.
"Важно, чтобы к маю каждая территория радовала глаз. Мы начинаем подготовку к циклу субботников. Массовый субботник, в котором примут участие жители Подмосковья, мы обязательно проведем, он будет в 20-х числах апреля", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.
Посетитель прививочного пункта - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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