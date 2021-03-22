https://ria.ru/20210322/strany-1602299989.html

Туристы назвали страны с самыми дружелюбными местными жителями

Туристы назвали страны с самыми дружелюбными местными жителями

Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в каких городах и странах живут самые дружелюбные аборигены, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T13:21

2021-03-22T13:21

2021-03-22T13:21

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в каких городах и странах живут самые дружелюбные аборигены, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2436 пользователей и выяснили, что самое благоприятное впечатление на туристов произвели итальянцы – так ответили 13 процентов. Гостеприимство грузин отметили 11,5 процента респондентов, а восемь процентов запомнили доброжелательность турков. Примерно по четыре процента опрошенных назвали Испанию, Германию и Грецию местами, с самыми приятными местными жителями.В России самые дружелюбные аборигены живут в Санкт-Петербурге – так сказал каждый пятый (22 процента) турист. Доброту и открытость сочинцев отметили 15 процентов путешественников, а казанцев – 14 процентов. Жителей Владикавказ и Калининграда назвали гостеприимными три процента пользователей.Большинство (88 процентов) туристов отметили, что им нравится общаться с местными. Главные темы для разговора — куда сходить, что посмотреть и попробовать в новом месте.Примечательно, что половина (55 процентов) путешественников поддерживают связь с новыми знакомыми из других городов и после возвращения домой.

https://ria.ru/20210316/islandiya-1600919299.html

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новости - туризм, турция, владикавказ, испания, калининград