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Туризм
https://ria.ru/20210322/strany-1602299989.html
Туристы назвали страны с самыми дружелюбными местными жителями
Туристы назвали страны с самыми дружелюбными местными жителями
Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в каких городах и странах живут самые дружелюбные аборигены, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T13:21
2021-03-22T13:21
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в каких городах и странах живут самые дружелюбные аборигены, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2436 пользователей и выяснили, что самое благоприятное впечатление на туристов произвели итальянцы – так ответили 13 процентов. Гостеприимство грузин отметили 11,5 процента респондентов, а восемь процентов запомнили доброжелательность турков. Примерно по четыре процента опрошенных назвали Испанию, Германию и Грецию местами, с самыми приятными местными жителями.В России самые дружелюбные аборигены живут в Санкт-Петербурге – так сказал каждый пятый (22 процента) турист. Доброту и открытость сочинцев отметили 15 процентов путешественников, а казанцев – 14 процентов. Жителей Владикавказ и Калининграда назвали гостеприимными три процента пользователей.Большинство (88 процентов) туристов отметили, что им нравится общаться с местными. Главные темы для разговора — куда сходить, что посмотреть и попробовать в новом месте.Примечательно, что половина (55 процентов) путешественников поддерживают связь с новыми знакомыми из других городов и после возвращения домой.
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новости - туризм, турция, владикавказ, испания, калининград

Туристы назвали страны с самыми дружелюбными местными жителями

13:21 22.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц Барселоны
Прохожие на одной из улиц Барселоны - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 22 марРИА Новости. Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в каких городах и странах живут самые дружелюбные аборигены, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2436 пользователей и выяснили, что самое благоприятное впечатление на туристов произвели итальянцы – так ответили 13 процентов. Гостеприимство грузин отметили 11,5 процента респондентов, а восемь процентов запомнили доброжелательность турков. Примерно по четыре процента опрошенных назвали Испанию, Германию и Грецию местами, с самыми приятными местными жителями.
В России самые дружелюбные аборигены живут в Санкт-Петербурге – так сказал каждый пятый (22 процента) турист. Доброту и открытость сочинцев отметили 15 процентов путешественников, а казанцев – 14 процентов. Жителей Владикавказ и Калининграда назвали гостеприимными три процента пользователей.
Большинство (88 процентов) туристов отметили, что им нравится общаться с местными. Главные темы для разговора — куда сходить, что посмотреть и попробовать в новом месте.
Примечательно, что половина (55 процентов) путешественников поддерживают связь с новыми знакомыми из других городов и после возвращения домой.
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