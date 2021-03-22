https://ria.ru/20210322/ssha-1602393967.html

Советник Байдена предрек "трудные времена" в отношениях с Россией

Советник Байдена предрек "трудные времена" в отношениях с Россией

Соединенные Штаты считают, что, несмотря на существующие разногласия, могут работать с Россией по ключевым вопросам двухсторонней повестки, включая ядерные,... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-22T20:33

2021-03-22T20:33

2021-03-23T02:00

джейк салливан

россия

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в мире

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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что, несмотря на существующие разногласия, могут работать с Россией по ключевым вопросам двухсторонней повестки, включая ядерные, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Как отметил Салливан, будущие отношения России и США "не будут простыми". "Они будут сопряжены с серьезными вызовами. Они потребуют от Америки отстаивать свои интересы", — указал советник американского лидера."Кроме того, есть сферы, в которых США и Россия могут совместно, в стабильной и предсказуемой манере работать на благо интересов обеих наших стран", — подчеркнул Салливан.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США Джо Байдена, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей". Байден также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента России о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Он отметил, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. По его словам, в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".

https://ria.ru/20210316/rossiya-1601363075.html

https://ria.ru/20210322/bayden-1602216768.html

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джейк салливан, россия, сша, в мире