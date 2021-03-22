https://ria.ru/20210322/srok-1602334071.html
Актеру "Универа" Лаврову грозит до пяти лет тюрьмы за угрозы инспектору
Актеру "Универа" Лаврову грозит до пяти лет тюрьмы за угрозы инспектору
Следователи завели дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти против мужчины, с ножом преследовавшего инспектора ДПС военной... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:35
2021-03-22T15:35
2021-03-22T15:35
культура
россия
андрей лавров
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следователи завели дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти против мужчины, с ножом преследовавшего инспектора ДПС военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что после угроз инспектору ВАИ в отделение полиции был доставлен актер Андрей Лавров, инцидент произошел в пятницу на Котельнической набережной. Артист известен по роли в криминальном сериале "След".По данным СК РФ, днем 19 марта на Котельнической набережной неизвестный подошел к инспектору ДПС ВАИ и начал угрожать ему предметом, похожим на нож. Несмотря на требования сотрудника прекратить, "мужчина продолжил размахивать ножом и преследовать инспектора, после чего скрылся".Отмечается также, что личность мужчины установлена.Данная статья предполагает наказание вплоть до лишения свободы на 5 лет.
https://ria.ru/20210210/napadenie-1596862442.html
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россия, андрей лавров, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия