https://ria.ru/20210322/srok-1602334071.html

Актеру "Универа" Лаврову грозит до пяти лет тюрьмы за угрозы инспектору

Актеру "Универа" Лаврову грозит до пяти лет тюрьмы за угрозы инспектору

Следователи завели дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти против мужчины, с ножом преследовавшего инспектора ДПС военной... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:35

2021-03-22T15:35

2021-03-22T15:35

культура

россия

андрей лавров

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следователи завели дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти против мужчины, с ножом преследовавшего инспектора ДПС военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что после угроз инспектору ВАИ в отделение полиции был доставлен актер Андрей Лавров, инцидент произошел в пятницу на Котельнической набережной. Артист известен по роли в криминальном сериале "След".По данным СК РФ, днем 19 марта на Котельнической набережной неизвестный подошел к инспектору ДПС ВАИ и начал угрожать ему предметом, похожим на нож. Несмотря на требования сотрудника прекратить, "мужчина продолжил размахивать ножом и преследовать инспектора, после чего скрылся".Отмечается также, что личность мужчины установлена.Данная статья предполагает наказание вплоть до лишения свободы на 5 лет.

https://ria.ru/20210210/napadenie-1596862442.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей лавров, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия