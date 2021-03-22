Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210322/srok-1602334071.html
Актеру "Универа" Лаврову грозит до пяти лет тюрьмы за угрозы инспектору
Актеру "Универа" Лаврову грозит до пяти лет тюрьмы за угрозы инспектору
Следователи завели дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти против мужчины, с ножом преследовавшего инспектора ДПС военной... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:35
2021-03-22T15:35
культура
россия
андрей лавров
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602106110_0:7:1080:615_1920x0_80_0_0_9f7b909c45355ffe180960571f60ab86.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следователи завели дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти против мужчины, с ножом преследовавшего инспектора ДПС военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что после угроз инспектору ВАИ в отделение полиции был доставлен актер Андрей Лавров, инцидент произошел в пятницу на Котельнической набережной. Артист известен по роли в криминальном сериале "След".По данным СК РФ, днем 19 марта на Котельнической набережной неизвестный подошел к инспектору ДПС ВАИ и начал угрожать ему предметом, похожим на нож. Несмотря на требования сотрудника прекратить, "мужчина продолжил размахивать ножом и преследовать инспектора, после чего скрылся".Отмечается также, что личность мужчины установлена.Данная статья предполагает наказание вплоть до лишения свободы на 5 лет.
https://ria.ru/20210210/napadenie-1596862442.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602106110_11:0:971:720_1920x0_80_0_0_a14432825339b09c5f640348063b09e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей лавров, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Актеру "Универа" Лаврову грозит до пяти лет тюрьмы за угрозы инспектору

15:35 22.03.2021
 
© АО Телерадиокомпания "Петербург"Кадр из сериала "След"
Кадр из сериала След - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© АО Телерадиокомпания "Петербург"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следователи завели дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти против мужчины, с ножом преследовавшего инспектора ДПС военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что после угроз инспектору ВАИ в отделение полиции был доставлен актер Андрей Лавров, инцидент произошел в пятницу на Котельнической набережной. Артист известен по роли в криминальном сериале "След".
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 16:53
Источник: в Москве мужчина напал на полицейского, приехавшего по вызову
По данным СК РФ, днем 19 марта на Котельнической набережной неизвестный подошел к инспектору ДПС ВАИ и начал угрожать ему предметом, похожим на нож. Несмотря на требования сотрудника прекратить, "мужчина продолжил размахивать ножом и преследовать инспектора, после чего скрылся".
"Следственным отделом по Таганскому району… расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти)", - сказала Иванова.
Отмечается также, что личность мужчины установлена.
Данная статья предполагает наказание вплоть до лишения свободы на 5 лет.
 
КультураРоссияАндрей ЛавровЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Германии продлили карантин
04:58В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей будут меньше платить за тепло
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
Лента новостейМолния