https://ria.ru/20210322/sputnikv-1602356289.html

Разработчик рассказал о возможности быстро обновить вакцину "Спутник V"

Разработчик рассказал о возможности быстро обновить вакцину "Спутник V"

Обновить российскую вакцину "Спутник V" при появлении нового штамма коронавируса можно достаточно быстро, если это потребуется, сообщил заместитель директора... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:05

2021-03-22T17:05

2021-03-22T17:05

распространение коронавируса

денис логунов

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Обновить российскую вакцину "Спутник V" при появлении нового штамма коронавируса можно достаточно быстро, если это потребуется, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество