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Распространение коронавируса
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Разработчик рассказал о возможности быстро обновить вакцину "Спутник V"
Разработчик рассказал о возможности быстро обновить вакцину "Спутник V"
Обновить российскую вакцину "Спутник V" при появлении нового штамма коронавируса можно достаточно быстро, если это потребуется, сообщил заместитель директора... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:05
2021-03-22T17:05
распространение коронавируса
денис логунов
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Обновить российскую вакцину "Спутник V" при появлении нового штамма коронавируса можно достаточно быстро, если это потребуется, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Разработчик рассказал о возможности быстро обновить вакцину "Спутник V"

17:05 22.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Обновить российскую вакцину "Спутник V" при появлении нового штамма коронавируса можно достаточно быстро, если это потребуется, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
"Мы ведем мониторинг тех штаммов, которые есть на территории РФ, смотрим, как сыворотки иммунизированных людей взаимодействуют с вновь появляющимися штаммами, и, конечно же, держим руку на пульсе. Если увидим, что появился какой-то новый штамм, против которого нужно оптимизировать и улучшать вакцину, мы сможем сделать это довольно быстро", - сказал Логунов журналистам.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
 
Распространение коронавирусаДенис ЛогуновВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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