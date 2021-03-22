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Разработчик рассказал о возможности быстро обновить вакцину "Спутник V"
Разработчик рассказал о возможности быстро обновить вакцину "Спутник V"
Обновить российскую вакцину "Спутник V" при появлении нового штамма коронавируса можно достаточно быстро, если это потребуется, сообщил заместитель директора... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:05
2021-03-22T17:05
2021-03-22T17:05
распространение коронавируса
денис логунов
вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Обновить российскую вакцину "Спутник V" при появлении нового штамма коронавируса можно достаточно быстро, если это потребуется, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество