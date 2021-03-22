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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/sputnikv-1602272696.html
РФПИ договорился о выпуске в Индии 200 миллионов доз "Спутника V" в год
РФПИ договорился о выпуске в Индии 200 миллионов доз "Спутника V" в год
Российский фонд прямых инвестиций договорился о партнерстве с Virchow Biotech для производства в Индии 200 миллионов доз вакцины "Спутник V" ежегодно, говорится РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:09
2021-03-22T11:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
индия
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций договорился о партнерстве с Virchow Biotech для производства в Индии 200 миллионов доз вакцины "Спутник V" ежегодно, говорится в сообщении фонда."РФПИ и компания Virchow Biotech Private Limited (входит в группу Virchow Group), один из ведущих производителей вакцин и фармацевтических препаратов в Индии, объявляют о соглашении для производства в стране ежегодно до 200 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - заявили в РФПИ.Завершение технологического трансфера планируется во втором квартале 2021 года, после чего будет развернуто полномасштабное производство вакцины "Спутник V".Планируется, что выпуск препарата на мощностях Virchow Biotech обеспечит глобальные поставки "Спутник V" международным партнерам РФПИ."Партнерства по вакцине – главный способ победить пандемию. Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим растущий интерес к вакцине "Спутник V", так как российская вакцина является одним из наиболее эффективных препаратов. Партнерство с Virchow Biotech является важным шагом для обеспечения полномасштабного производства вакцины в Индии и обеспечения препаратом наших международных партнеров по всему миру", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Ранее в марте РФПИ договорился о партнерстве со Stelis Biopharma (биофармацевтическое подразделение фармацевтической компании Strides) для производства 200 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в Индии.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 54 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, индия, в мире

РФПИ договорился о выпуске в Индии 200 миллионов доз "Спутника V" в год

11:09 22.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций договорился о партнерстве с Virchow Biotech для производства в Индии 200 миллионов доз вакцины "Спутник V" ежегодно, говорится в сообщении фонда.
"РФПИ и компания Virchow Biotech Private Limited (входит в группу Virchow Group), один из ведущих производителей вакцин и фармацевтических препаратов в Индии, объявляют о соглашении для производства в стране ежегодно до 200 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - заявили в РФПИ.
Завершение технологического трансфера планируется во втором квартале 2021 года, после чего будет развернуто полномасштабное производство вакцины "Спутник V".
Планируется, что выпуск препарата на мощностях Virchow Biotech обеспечит глобальные поставки "Спутник V" международным партнерам РФПИ.
"Партнерства по вакцине – главный способ победить пандемию. Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим растущий интерес к вакцине "Спутник V", так как российская вакцина является одним из наиболее эффективных препаратов. Партнерство с Virchow Biotech является важным шагом для обеспечения полномасштабного производства вакцины в Индии и обеспечения препаратом наших международных партнеров по всему миру", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Вчера, 11:14Распространение коронавируса
В Черногории заявили о желании закупить больше вакцины "Спутник V"
Ранее в марте РФПИ договорился о партнерстве со Stelis Biopharma (биофармацевтическое подразделение фармацевтической компании Strides) для производства 200 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в Индии.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 54 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийИндияВ мире
 
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