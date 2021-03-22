https://ria.ru/20210322/sputnik-1602345453.html

Путин заявил об отсутствии побочных эффектов у вакцины "Спутник V"

Путин заявил об отсутствии побочных эффектов у вакцины "Спутник V"

Анализ применения российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в Мексике и Аргентине не выявил побочных эффектов от ее применения, заявил президент РФ... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:24

2021-03-22T16:24

2021-03-22T16:30

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

the lancet

здоровье - общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602343009_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_45f4548c3b24ccf44804cce2fbb583f5.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Анализ применения российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в Мексике и Аргентине не выявил побочных эффектов от ее применения, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил важность этих выводов, потому что это независимая экспертиза.Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована более чем в 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, the lancet, здоровье - общество, владимир путин