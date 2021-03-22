Путин заявил об отсутствии побочных эффектов у вакцины "Спутник V"
16:24 22.03.2021 (обновлено: 16:30 22.03.2021)
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Анализ применения российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в Мексике и Аргентине не выявил побочных эффектов от ее применения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Правительственные органы в таких странах, как Мексика, Аргентина, провели анализ применения на своей территории, в своих странах нашей вакцины и пришли к выводу, что побочных эффектов нет", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.
Он отметил важность этих выводов, потому что это независимая экспертиза.
Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована более чем в 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
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