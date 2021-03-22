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https://ria.ru/20210322/sputnik-1602341520.html
Маврикий одобрил применение "Спутника V"
Маврикий одобрил применение "Спутника V"
Республика Маврикий стала 55 государством мира, одобрившим применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:06
2021-03-22T16:08
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
маврикий
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Республика Маврикий стала 55 государством мира, одобрившим применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Республики Маврикий, которая стала 55 государством мира, одобрившим применение препарата. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - заявили в фонде.Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире."Вакцина "Спутник V" пользуется высоким доверием регуляторов и входит в портфель вакцин 55 стран во всех регионах мира. РФПИ приветствует решение регулирующих органов Маврикия одобрить применение препарата "Спутник V", который обладает эффективностью 91,6% и является одной из ведущих вакцин для борьбы с коронавирусом", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602338418.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, маврикий, в мире

Маврикий одобрил применение "Спутника V"

16:06 22.03.2021 (обновлено: 16:08 22.03.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Республика Маврикий стала 55 государством мира, одобрившим применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Республики Маврикий, которая стала 55 государством мира, одобрившим применение препарата. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - заявили в фонде.
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Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
"Вакцина "Спутник V" пользуется высоким доверием регуляторов и входит в портфель вакцин 55 стран во всех регионах мира. РФПИ приветствует решение регулирующих органов Маврикия одобрить применение препарата "Спутник V", который обладает эффективностью 91,6% и является одной из ведущих вакцин для борьбы с коронавирусом", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийМаврикийВ мире
 
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