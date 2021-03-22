https://ria.ru/20210322/spasenie-1602366357.html

В Кирове водителя сгоревшего троллейбуса поощрят за спасение пассажиров

В Кирове водителя сгоревшего троллейбуса поощрят за спасение пассажиров

Водителя и кондуктора, которые за считанные минуты вывели из горящего троллейбуса всех пассажиров, поощрят, сообщает пресс-служба администрации Кирова. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T18:06

2021-03-22T18:06

2021-03-22T18:30

хорошие новости

киров

кировская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602366628_0:72:1081:680_1920x0_80_0_0_5f99906432c91bf52f8b85267e79c799.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Водителя и кондуктора, которые за считанные минуты вывели из горящего троллейбуса всех пассажиров, поощрят, сообщает пресс-служба администрации Кирова.Возгорание троллейбуса 14-го маршрута, который двигался по улице Ленина, произошло днем в воскресенье в районе остановки общественного транспорта "Вятская филармония". Никто не пострадал."Во время происшествия водитель и кондуктор действовали согласно инструкции: отсоединили токоприемники, вывели пассажиров и приступили к тушению. Водитель с 33-летним стажем Леонид Фокин сообщил, что чрезвычайная ситуация развивалась достаточно быстро — времени на раздумья не было. Когда эвакуировали пассажиров, он попытался самостоятельно загасить пламя. Использовал три огнетушителя, но огонь стремительно охватил троллейбус. В результате салон транспортного средства выгорел полностью", — говорится в сообщении.Генеральный директор Кировского автотранспортного предприятия Денис Пырлог заявил, что "в обязательном порядке поощрит экипаж сгоревшего троллейбуса"."Сегодня специалисты пожтехнадзора и АТП (автотранспортное предприятие. — Прим. ред.) обследовали транспортное средство. Точные причины короткого замыкания пока не установлены, но эксперты склоняются к версии заводского брака", — подчеркнул глава автотранспортного предприятия.Он добавил, что перед выходом в рейс троллейбус прошел все необходимые проверки, в ходе которых неисправностей выявлено не было. Ежедневно весь электрический транспорт проверяется специальными приборами на утечку тока. Также проводятся испытания тормозной системы, светового и звукового оборудования."Подвижной состав достаточно изношен, но транспорт, который выходит в рейсы, соответствует требованиям безопасности. У нас также есть резервный парк троллейбусов, и на замену сгоревшему будет выделен другой троллейбус", — сказал руководитель АТП.На данный момент продолжается расследование инцидента.Ранее сообщалось, что прокуратура Кировской области проводит проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок в деятельности автотранспортного предприятия.

https://ria.ru/20210312/voditel-1600905522.html

https://ria.ru/20201117/pozhar-1585024312.html

киров

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киров, кировская область, общество