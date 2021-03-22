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https://ria.ru/20210322/spasenie-1602366357.html
В Кирове водителя сгоревшего троллейбуса поощрят за спасение пассажиров
В Кирове водителя сгоревшего троллейбуса поощрят за спасение пассажиров
Водителя и кондуктора, которые за считанные минуты вывели из горящего троллейбуса всех пассажиров, поощрят, сообщает пресс-служба администрации Кирова. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:06
2021-03-22T18:30
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Водителя и кондуктора, которые за считанные минуты вывели из горящего троллейбуса всех пассажиров, поощрят, сообщает пресс-служба администрации Кирова.Возгорание троллейбуса 14-го маршрута, который двигался по улице Ленина, произошло днем в воскресенье в районе остановки общественного транспорта "Вятская филармония". Никто не пострадал."Во время происшествия водитель и кондуктор действовали согласно инструкции: отсоединили токоприемники, вывели пассажиров и приступили к тушению. Водитель с 33-летним стажем Леонид Фокин сообщил, что чрезвычайная ситуация развивалась достаточно быстро — времени на раздумья не было. Когда эвакуировали пассажиров, он попытался самостоятельно загасить пламя. Использовал три огнетушителя, но огонь стремительно охватил троллейбус. В результате салон транспортного средства выгорел полностью", — говорится в сообщении.Генеральный директор Кировского автотранспортного предприятия Денис Пырлог заявил, что "в обязательном порядке поощрит экипаж сгоревшего троллейбуса"."Сегодня специалисты пожтехнадзора и АТП (автотранспортное предприятие. — Прим. ред.) обследовали транспортное средство. Точные причины короткого замыкания пока не установлены, но эксперты склоняются к версии заводского брака", — подчеркнул глава автотранспортного предприятия.Он добавил, что перед выходом в рейс троллейбус прошел все необходимые проверки, в ходе которых неисправностей выявлено не было. Ежедневно весь электрический транспорт проверяется специальными приборами на утечку тока. Также проводятся испытания тормозной системы, светового и звукового оборудования."Подвижной состав достаточно изношен, но транспорт, который выходит в рейсы, соответствует требованиям безопасности. У нас также есть резервный парк троллейбусов, и на замену сгоревшему будет выделен другой троллейбус", — сказал руководитель АТП.На данный момент продолжается расследование инцидента.Ранее сообщалось, что прокуратура Кировской области проводит проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок в деятельности автотранспортного предприятия.
https://ria.ru/20210312/voditel-1600905522.html
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киров, кировская область, общество

В Кирове водителя сгоревшего троллейбуса поощрят за спасение пассажиров

18:06 22.03.2021 (обновлено: 18:30 22.03.2021)
 
© Фото : МО "Город Киров"/ВКонтактеСгоревший в Кирове троллейбус
Сгоревший в Кирове троллейбус - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : МО "Город Киров"/ВКонтакте
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Водителя и кондуктора, которые за считанные минуты вывели из горящего троллейбуса всех пассажиров, поощрят, сообщает пресс-служба администрации Кирова.
Возгорание троллейбуса 14-го маршрута, который двигался по улице Ленина, произошло днем в воскресенье в районе остановки общественного транспорта "Вятская филармония". Никто не пострадал.
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"Во время происшествия водитель и кондуктор действовали согласно инструкции: отсоединили токоприемники, вывели пассажиров и приступили к тушению. Водитель с 33-летним стажем Леонид Фокин сообщил, что чрезвычайная ситуация развивалась достаточно быстро — времени на раздумья не было. Когда эвакуировали пассажиров, он попытался самостоятельно загасить пламя. Использовал три огнетушителя, но огонь стремительно охватил троллейбус. В результате салон транспортного средства выгорел полностью", — говорится в сообщении.
Генеральный директор Кировского автотранспортного предприятия Денис Пырлог заявил, что "в обязательном порядке поощрит экипаж сгоревшего троллейбуса".
"Сегодня специалисты пожтехнадзора и АТП (автотранспортное предприятие. — Прим. ред.) обследовали транспортное средство. Точные причины короткого замыкания пока не установлены, но эксперты склоняются к версии заводского брака", — подчеркнул глава автотранспортного предприятия.
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Он добавил, что перед выходом в рейс троллейбус прошел все необходимые проверки, в ходе которых неисправностей выявлено не было. Ежедневно весь электрический транспорт проверяется специальными приборами на утечку тока. Также проводятся испытания тормозной системы, светового и звукового оборудования.
"Подвижной состав достаточно изношен, но транспорт, который выходит в рейсы, соответствует требованиям безопасности. У нас также есть резервный парк троллейбусов, и на замену сгоревшему будет выделен другой троллейбус", — сказал руководитель АТП.
На данный момент продолжается расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что прокуратура Кировской области проводит проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок в деятельности автотранспортного предприятия.
 
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