Мясников дал три простых совета заболевшим россиянам
07:17 22.03.2021 (обновлено: 11:46 22.03.2021)
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о трех простых истинах, которые нужно знать тем, кто заболел.
В первую очередь медик призвал россиян при болезни изменить питание.
"Ложкой, ножом и вилкой мы конструируем свое здоровье. <…> Я говорил: не ешьте ничего белого (мучного и сладкого. — Прим. ред.), обязательно (включите в рацион. — Прим. ред.) полкило овощей и фруктов. Вот вы даже болеете инфекционной болезнью, и невольно начинаете питаться по-другому — уже организм что-то принимает, а что-то нет", — пояснил Мясников.
По его словам, также заболевшим необходимо внести изменения в образ жизни, поскольку физические упражнения стимулируют работу всего организма.
"Вы должны двигаться, вы должны пользоваться любым моментом. Лучше бежать, чем идти. Лучше идти, чем стоять. Лучше стоять, чем сидеть. Лучше сидеть, чем лежать. Движение — это жизнь", — отметил медик.
Мясников подчеркнул, что обращаться к врачу необходимо лишь в том случае, если предыдущие советы не помогли.
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