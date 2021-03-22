https://ria.ru/20210322/sovet-1602248991.html

Мясников дал три простых совета заболевшим россиянам

Мясников дал три простых совета заболевшим россиянам

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о трех простых истинах, которые нужно знать тем, кто заболел. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T07:17

2021-03-22T07:17

2021-03-22T11:46

александр мясников (врач)

россия

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_0ede2320530ba9b360ac5e8ef82663eb.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о трех простых истинах, которые нужно знать тем, кто заболел.В первую очередь медик призвал россиян при болезни изменить питание.По его словам, также заболевшим необходимо внести изменения в образ жизни, поскольку физические упражнения стимулируют работу всего организма.Мясников подчеркнул, что обращаться к врачу необходимо лишь в том случае, если предыдущие советы не помогли.

https://ria.ru/20210317/immunitet-1601568278.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, здоровье, общество