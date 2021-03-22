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Власти Ленобласти расширят социальные гарантии для региональных аграриев
Власти Ленобласти расширят социальные гарантии для региональных аграриев
Власти Ленинградской области в ближайшие три года расширят социальные гарантии для аграриев региона, в планах увеличить зарплату и сократить часы работы женщин, РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:21
2021-03-22T14:21
2021-03-22T14:21
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области в ближайшие три года расширят социальные гарантии для аграриев региона, в планах увеличить зарплату и сократить часы работы женщин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, соответствующее соглашение с территориальной организацией профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ и межрегиональным объединением работодателей агропромышленного комплекса Северо-Запада было подписано в понедельник комитетом по агропромышленному комплексу региона. Документ закрепляет основные направления социального партнерства на 2021-2023 годы по развитию отраслей сельского хозяйства Ленинградской области."Так, стороны соглашения считают главной целью политики в области оплаты труда в организациях — систематическое повышение реальных доходов работников за счет роста эффективности и объемов производства и доведение уровня реальной заработной платы в сельском хозяйстве не мене 80% от уровня средней заработной платы по региону (45 тысяч рублей). Также документом установлена нормальная продолжительность рабочего времени. Теперь работники организаций не могут работать больше 40 часов в неделю, а для женщин, работающих в сельской местности — 36 часов и менее. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности рабочей недели. Кроме того, работодатели предоставляют повышенные льготы и гарантии женщинам, работающим в АПК и многое другое", - рассказал собеседник агентства.В свою очередь, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко добавил, что в АПК области работает 32 тысячи человек, треть из них — члены профсоюзов, средняя заработная плата по отрасли — 43,4 тысячи рублей, это на 6% выше, чем в прошлом году. "Такие результаты стали возможны благодаря давнему сотрудничеству между работодателями и профсоюзами при поддержке администрации региона", - отметил он.
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общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости.
Власти Ленинградской области
в ближайшие три года расширят социальные гарантии для аграриев региона, в планах увеличить зарплату и сократить часы работы женщин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, соответствующее соглашение с территориальной организацией профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ и межрегиональным объединением работодателей агропромышленного комплекса Северо-Запада было подписано в понедельник комитетом по агропромышленному комплексу региона. Документ закрепляет основные направления социального партнерства на 2021-2023 годы по развитию отраслей сельского хозяйства Ленинградской области.
"Так, стороны соглашения считают главной целью политики в области оплаты труда в организациях — систематическое повышение реальных доходов работников за счет роста эффективности и объемов производства и доведение уровня реальной заработной платы в сельском хозяйстве не мене 80% от уровня средней заработной платы по региону (45 тысяч рублей). Также документом установлена нормальная продолжительность рабочего времени. Теперь работники организаций не могут работать больше 40 часов в неделю, а для женщин, работающих в сельской местности — 36 часов и менее. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности рабочей недели. Кроме того, работодатели предоставляют повышенные льготы и гарантии женщинам, работающим в АПК и многое другое", - рассказал собеседник агентства.
В свою очередь, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко добавил, что в АПК области работает 32 тысячи человек, треть из них — члены профсоюзов, средняя заработная плата по отрасли — 43,4 тысячи рублей, это на 6% выше, чем в прошлом году. "Такие результаты стали возможны благодаря давнему сотрудничеству между работодателями и профсоюзами при поддержке администрации региона", - отметил он.