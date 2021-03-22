Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210322/sotsgarantii-1602316216.html
Власти Ленобласти расширят социальные гарантии для региональных аграриев
Власти Ленобласти расширят социальные гарантии для региональных аграриев
Власти Ленинградской области в ближайшие три года расширят социальные гарантии для аграриев региона, в планах увеличить зарплату и сократить часы работы женщин, РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:21
2021-03-22T14:21
ленинградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_0:389:2057:1546_1920x0_80_0_0_e3a1e663e4284fc6f3020c4c83f78f74.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области в ближайшие три года расширят социальные гарантии для аграриев региона, в планах увеличить зарплату и сократить часы работы женщин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, соответствующее соглашение с территориальной организацией профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ и межрегиональным объединением работодателей агропромышленного комплекса Северо-Запада было подписано в понедельник комитетом по агропромышленному комплексу региона. Документ закрепляет основные направления социального партнерства на 2021-2023 годы по развитию отраслей сельского хозяйства Ленинградской области."Так, стороны соглашения считают главной целью политики в области оплаты труда в организациях — систематическое повышение реальных доходов работников за счет роста эффективности и объемов производства и доведение уровня реальной заработной платы в сельском хозяйстве не мене 80% от уровня средней заработной платы по региону (45 тысяч рублей). Также документом установлена нормальная продолжительность рабочего времени. Теперь работники организаций не могут работать больше 40 часов в неделю, а для женщин, работающих в сельской местности — 36 часов и менее. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности рабочей недели. Кроме того, работодатели предоставляют повышенные льготы и гарантии женщинам, работающим в АПК и многое другое", - рассказал собеседник агентства.В свою очередь, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко добавил, что в АПК области работает 32 тысячи человек, треть из них — члены профсоюзов, средняя заработная плата по отрасли — 43,4 тысячи рублей, это на 6% выше, чем в прошлом году. "Такие результаты стали возможны благодаря давнему сотрудничеству между работодателями и профсоюзами при поддержке администрации региона", - отметил он.
https://ria.ru/20210318/drozdenko-1601808522.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_216:369:1785:1546_1920x0_80_0_0_b46973017de6ef2d3711a1553802115e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

Власти Ленобласти расширят социальные гарантии для региональных аграриев

14:21 22.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области в ближайшие три года расширят социальные гарантии для аграриев региона, в планах увеличить зарплату и сократить часы работы женщин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, соответствующее соглашение с территориальной организацией профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ и межрегиональным объединением работодателей агропромышленного комплекса Северо-Запада было подписано в понедельник комитетом по агропромышленному комплексу региона. Документ закрепляет основные направления социального партнерства на 2021-2023 годы по развитию отраслей сельского хозяйства Ленинградской области.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 13:52Ленинградская область
Дрозденко: экомилицию в Ленобласти сформируют в течение этого года
"Так, стороны соглашения считают главной целью политики в области оплаты труда в организациях — систематическое повышение реальных доходов работников за счет роста эффективности и объемов производства и доведение уровня реальной заработной платы в сельском хозяйстве не мене 80% от уровня средней заработной платы по региону (45 тысяч рублей). Также документом установлена нормальная продолжительность рабочего времени. Теперь работники организаций не могут работать больше 40 часов в неделю, а для женщин, работающих в сельской местности — 36 часов и менее. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности рабочей недели. Кроме того, работодатели предоставляют повышенные льготы и гарантии женщинам, работающим в АПК и многое другое", - рассказал собеседник агентства.
В свою очередь, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко добавил, что в АПК области работает 32 тысячи человек, треть из них — члены профсоюзов, средняя заработная плата по отрасли — 43,4 тысячи рублей, это на 6% выше, чем в прошлом году. "Такие результаты стали возможны благодаря давнему сотрудничеству между работодателями и профсоюзами при поддержке администрации региона", - отметил он.
 
Ленинградская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Германии продлили карантин
04:58В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей будут меньше платить за тепло
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
Лента новостейМолния