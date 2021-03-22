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https://ria.ru/20210322/solevarnya-1603688652.html
В Великобритании нашли место, где шесть тысяч лет назад добывали соль
В Великобритании нашли место, где шесть тысяч лет назад добывали соль
Археологи обнаружили старейшее на территории Великобритании место добычи соли, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 01.04.2021
2021-03-22T04:21
2021-04-01T04:22
соль
северное море
англия
культура
новости культуры
археология
великобритания
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Археологи обнаружили старейшее на территории Великобритании место добычи соли, сообщает Daily Mail. Руины нашли недалеко от Лофтуса, небольшой деревни к северу от Национального парка Норт-Йорк-Мурс. Как предположили специалисты, соль в этих местах добывали около 5800 лет назад в эпоху Раннего неолита.Строение оказалось старше Стоунхенджа примерно на 800 лет (каменный монолит был установлен в Уилтшире примерно пять тысяч лет назад. — Прим. ред.). В Daily Mail подчеркивают, древняя солеварня работала успешно. Люди производили целые блоки соли из воды близлежащего Северного моря. Специалисты полагают, что этот навык освоили мигранты, которые перебрались в Англию с материковой части Европы. Солевары черпали воду специальными горшками, а затем нагревали ее до тех пор, пока не испарялась вся жидкость. После этого образовывалась твердая соляная лепешка. Ее извлекали, разбивая горшок. В те времена соль была жизненна необходима, причем далеко не только в кулинарии. Охотники-собиратели использовали этот минерал, чтобы сохранить мясо и шкуры в хорошем состоянии. Подобные производства находили в Румынии, Польше и Южной Франции, но никогда в Великобритании.
https://ria.ru/20210318/maya-1601679926.html
северное море
англия
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соль, северное море, англия, новости культуры, археология, великобритания

В Великобритании нашли место, где шесть тысяч лет назад добывали соль

04:21 22.03.2021 (обновлено: 04:22 01.04.2021)
 
© Фото : S.J. SherlockРаскопки в Стрит Хаус в Северном Йоркшире, Великобритания
Раскопки в Стрит Хаус в Северном Йоркшире, Великобритания - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : S.J. Sherlock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Археологи обнаружили старейшее на территории Великобритании место добычи соли, сообщает Daily Mail.
Руины нашли недалеко от Лофтуса, небольшой деревни к северу от Национального парка Норт-Йорк-Мурс. Как предположили специалисты, соль в этих местах добывали около 5800 лет назад в эпоху Раннего неолита.
Строение оказалось старше Стоунхенджа примерно на 800 лет (каменный монолит был установлен в Уилтшире примерно пять тысяч лет назад. — Прим. ред.).
В Daily Mail подчеркивают, древняя солеварня работала успешно. Люди производили целые блоки соли из воды близлежащего Северного моря. Специалисты полагают, что этот навык освоили мигранты, которые перебрались в Англию с материковой части Европы.
Солевары черпали воду специальными горшками, а затем нагревали ее до тех пор, пока не испарялась вся жидкость. После этого образовывалась твердая соляная лепешка. Ее извлекали, разбивая горшок.
В те времена соль была жизненна необходима, причем далеко не только в кулинарии. Охотники-собиратели использовали этот минерал, чтобы сохранить мясо и шкуры в хорошем состоянии.
Подобные производства находили в Румынии, Польше и Южной Франции, но никогда в Великобритании.
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КультурасольСеверное мореАнглияНовости культурыАрхеологияВеликобритания
 
 
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