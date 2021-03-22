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https://ria.ru/20210322/soglashenie-1602387155.html
В России могут продлить соглашение по ценам на сахар и подсолнечное масло
В России могут продлить соглашение по ценам на сахар и подсолнечное масло
ФАС, Минсельхоз и Минпромторг проведут консультации с бизнесом о продлении действия соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, сообщили в... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:42
2021-03-22T21:05
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
андрей белоусов
экономика
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. ФАС, Минсельхоз и Минпромторг проведут консультации с бизнесом о продлении действия соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, сообщили в пресс-службе правительства.Заседание рабочей группы по мониторингу потребительских цен на социально значимые товары провел первый вице-премьер Андрей Белоусов.В кабмине уточнили, что цены на белый сахар предлагается зафиксировать еще на два месяца, на подсолнечное масло — до октября.Правительство также обсуждает меры поддержки производителей этих товаров.Эта мера может начать действовать 1 апреля, общий объем поддержки оценивается в три миллиарда рублей.Кроме того, планируется в течение шести месяцев субсидировать перерабатывающие предприятия путем возмещения затрат на производство и реализацию бутилированного масла.В декабре прошлого года на фоне роста цен на продукты власти заключили с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен до апреля. Они закрепили предельные цены на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице и на подсолнечное масло — 95 и 110 рублей соответственно.Как подчеркнули в правительстве, эти решения доказали свою эффективность.
https://ria.ru/20210221/podorozhanie-1598214465.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), андрей белоусов, экономика

В России могут продлить соглашение по ценам на сахар и подсолнечное масло

19:42 22.03.2021 (обновлено: 21:05 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. ФАС, Минсельхоз и Минпромторг проведут консультации с бизнесом о продлении действия соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, сообщили в пресс-службе правительства.
Заседание рабочей группы по мониторингу потребительских цен на социально значимые товары провел первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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В кабмине уточнили, что цены на белый сахар предлагается зафиксировать еще на два месяца, на подсолнечное масло — до октября.
Правительство также обсуждает меры поддержки производителей этих товаров.
"Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета пять рублей на килограмм, при условии, что цена завода не будет повышена", — уточнили в пресс-службе кабмина.
Эта мера может начать действовать 1 апреля, общий объем поддержки оценивается в три миллиарда рублей.
Кроме того, планируется в течение шести месяцев субсидировать перерабатывающие предприятия путем возмещения затрат на производство и реализацию бутилированного масла.
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Вчера, 19:37
В России могут ввести ряд субсидий производителям сахара и масла
В декабре прошлого года на фоне роста цен на продукты власти заключили с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен до апреля. Они закрепили предельные цены на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице и на подсолнечное масло — 95 и 110 рублей соответственно.
Как подчеркнули в правительстве, эти решения доказали свою эффективность.
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Андрей БелоусовЭкономика
 
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