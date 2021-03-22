https://ria.ru/20210322/soglashenie-1602387155.html

В России могут продлить соглашение по ценам на сахар и подсолнечное масло

В России могут продлить соглашение по ценам на сахар и подсолнечное масло

ФАС, Минсельхоз и Минпромторг проведут консультации с бизнесом о продлении действия соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, сообщили в... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T19:42

2021-03-22T19:42

2021-03-22T21:05

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

андрей белоусов

экономика

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. ФАС, Минсельхоз и Минпромторг проведут консультации с бизнесом о продлении действия соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, сообщили в пресс-службе правительства.Заседание рабочей группы по мониторингу потребительских цен на социально значимые товары провел первый вице-премьер Андрей Белоусов.В кабмине уточнили, что цены на белый сахар предлагается зафиксировать еще на два месяца, на подсолнечное масло — до октября.Правительство также обсуждает меры поддержки производителей этих товаров.Эта мера может начать действовать 1 апреля, общий объем поддержки оценивается в три миллиарда рублей.Кроме того, планируется в течение шести месяцев субсидировать перерабатывающие предприятия путем возмещения затрат на производство и реализацию бутилированного масла.В декабре прошлого года на фоне роста цен на продукты власти заключили с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен до апреля. Они закрепили предельные цены на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице и на подсолнечное масло — 95 и 110 рублей соответственно.Как подчеркнули в правительстве, эти решения доказали свою эффективность.

https://ria.ru/20210221/podorozhanie-1598214465.html

https://ria.ru/20210322/subsidii-1602386275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), андрей белоусов, экономика