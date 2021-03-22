https://ria.ru/20210322/sobaki-1602270563.html

В Подмосковье собаки удушили ребенка шарфом во время игры

В Подмосковье собаки удушили ребенка шарфом во время игры

Одиннадцатилетняя девочка погибла в Подмосковье от удушения шарфом во время игры с собаками, следователи по данному факту организовали проверку, сообщила... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T10:55

2021-03-22T10:55

2021-03-22T12:32

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

истра

происшествия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка погибла в Подмосковье от удушения шарфом во время игры с собаками, следователи по данному факту организовали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий."В следственном отделе по городу Истра ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту гибели 11-летней девочки", — сказала она.По предварительным данным, утром 21 марта девочка вышла на прогулку с двумя собаками во двор дома, где жила с семьей. Родители ребенка при этом находились в доме. Отмечается, что около 11 часов утра соседи, обнаружив девочку лежащей во дворе без признаков жизни, сообщили об этом ее родителям."Анализ повреждений на шее девочки и обнаружение на снегу во дворе четырех фрагментов разорванного шарфа, позволили прийти к выводу, что две собаки породы кане-корсо, с которыми девочка была на прогулке, причинили ей удушение, путем натягивания шарфа, расположенного на шее", — добавила Врадий.В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, получены объяснения родителей девочки, опрашиваются очевидцы, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20210317/sobaka-1601578473.html

московская область (подмосковье)

истра

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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), истра, происшествия