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В Татарстане проверят информацию о собаке, подстреленной из арбалета
В Татарстане проверят информацию о собаке, подстреленной из арбалета
Прокуратура совместно с полицией проверит информацию из соцсетей о том, что в татарстанском посёлке Васильево неизвестный выстрелил в собаку из арбалета,... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:41
2021-03-22T18:41
зеленодольск
республика татарстан (татарстан)
зеленодольский район
происшествия
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КАЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. Прокуратура совместно с полицией проверит информацию из соцсетей о том, что в татарстанском посёлке Васильево неизвестный выстрелил в собаку из арбалета, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.В социальных сетях в воскресенье было опубликовано сообщение, что в посёлке Васильево Зеленодольского района второй день ходит собака со стрелой в голове. В понедельник в чате под сообщением появилась информация, что собаку поймали работники приюта для животных "Кот и пёс" и клиники "Ветсовет", стрелу извлекли. После необходимых медицинских процедур пёс, как отмечалось, будет восстанавливаться, после пережитого, в приюте."Информация передана в прокуратуру Зеленодольска. Планируется проведение проверки с привлечением сотрудников полиции", - сказал Галиев.Статьей УК РФ "Жестокое обращение с животными" предусмотрено максимальное наказание на срок до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210319/sobaki-1601876030.html
зеленодольск
республика татарстан (татарстан)
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зеленодольск, республика татарстан (татарстан), зеленодольский район, происшествия

В Татарстане проверят информацию о собаке, подстреленной из арбалета

18:41 22.03.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийБездомная собака в мусорном контейнере в Симферополе
Бездомная собака в мусорном контейнере в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КАЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. Прокуратура совместно с полицией проверит информацию из соцсетей о том, что в татарстанском посёлке Васильево неизвестный выстрелил в собаку из арбалета, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
В социальных сетях в воскресенье было опубликовано сообщение, что в посёлке Васильево Зеленодольского района второй день ходит собака со стрелой в голове. В понедельник в чате под сообщением появилась информация, что собаку поймали работники приюта для животных "Кот и пёс" и клиники "Ветсовет", стрелу извлекли. После необходимых медицинских процедур пёс, как отмечалось, будет восстанавливаться, после пережитого, в приюте.
"Информация передана в прокуратуру Зеленодольска. Планируется проведение проверки с привлечением сотрудников полиции", - сказал Галиев.
Статьей УК РФ "Жестокое обращение с животными" предусмотрено максимальное наказание на срок до пяти лет лишения свободы.
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ЗеленодольскРеспублика Татарстан (Татарстан)Зеленодольский районПроисшествия
 
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