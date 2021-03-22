https://ria.ru/20210322/sobaka-1602374656.html

В Татарстане проверят информацию о собаке, подстреленной из арбалета

В Татарстане проверят информацию о собаке, подстреленной из арбалета

Прокуратура совместно с полицией проверит информацию из соцсетей о том, что в татарстанском посёлке Васильево неизвестный выстрелил в собаку из арбалета,... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T18:41

2021-03-22T18:41

2021-03-22T18:41

зеленодольск

республика татарстан (татарстан)

зеленодольский район

происшествия

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КАЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. Прокуратура совместно с полицией проверит информацию из соцсетей о том, что в татарстанском посёлке Васильево неизвестный выстрелил в собаку из арбалета, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.В социальных сетях в воскресенье было опубликовано сообщение, что в посёлке Васильево Зеленодольского района второй день ходит собака со стрелой в голове. В понедельник в чате под сообщением появилась информация, что собаку поймали работники приюта для животных "Кот и пёс" и клиники "Ветсовет", стрелу извлекли. После необходимых медицинских процедур пёс, как отмечалось, будет восстанавливаться, после пережитого, в приюте."Информация передана в прокуратуру Зеленодольска. Планируется проведение проверки с привлечением сотрудников полиции", - сказал Галиев.Статьей УК РФ "Жестокое обращение с животными" предусмотрено максимальное наказание на срок до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210319/sobaki-1601876030.html

зеленодольск

республика татарстан (татарстан)

зеленодольский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зеленодольск, республика татарстан (татарстан), зеленодольский район, происшествия