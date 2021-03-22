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В ДНР заявили об убийстве мирного жителя снайпером ВСУ
В ДНР заявили об убийстве мирного жителя снайпером ВСУ
Мирный житель погиб на западной окраине Донецка в результате снайперского огня со стороны украинских силовиков, заявил в понедельник глава администрации города... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:44
2021-03-22T18:44
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб на западной окраине Донецка в результате снайперского огня со стороны украинских силовиков, заявил в понедельник глава администрации города Алексей Кулемзин.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, в мире

В ДНР заявили об убийстве мирного жителя снайпером ВСУ

18:44 22.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы
Дом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб на западной окраине Донецка в результате снайперского огня со стороны украинских силовиков, заявил в понедельник глава администрации города Алексей Кулемзин.

"По информации администрации Петровского района, в 17.30 (совпадает с мск) в поселке Александровка по улице Челюскинцев снайпером ВСУ убит мирный житель", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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