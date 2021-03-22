В ДНР заявили об убийстве мирного жителя снайпером ВСУ
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб на западной окраине Донецка в результате снайперского огня со стороны украинских силовиков, заявил в понедельник глава администрации города Алексей Кулемзин.
"По информации администрации Петровского района, в 17.30 (совпадает с мск) в поселке Александровка по улице Челюскинцев снайпером ВСУ убит мирный житель", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.