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Умер старейший музыкант оркестра БДТ Юрий Смирнов
Умер старейший музыкант оркестра БДТ Юрий Смирнов
Композитор и педагог Юрий Смирнов умер на 86-м году жизни, сообщается на сайте Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T20:26
2021-03-22T20:26
2021-03-22T22:26
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Композитор и педагог Юрий Смирнов умер на 86-м году жизни, сообщается на сайте Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова."Юрий Алексеевич служил в БДТ почти 60 лет. Он был бесконечно предан нашему театру и пережил с Большим драматическим и счастливые, и непростые годы", — говорится в публикации.Смирнов был старейшим музыкантом оркестра. Он принимал участие в работе над многими фильмами, в частности "Салют, Мария!" (1970), "Гойя, или Тяжкий путь познания" (1971), "Рабочий поселок" (1965) и "Белое солнце пустыни" (1969). В последнем он исполнял гитарную партию известной песни "Ваше благородие" композитора Исаака Шварца. Причина смерти не сообщается.
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россия, театр, большой драматический театр товстоногова
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Композитор и педагог Юрий Смирнов умер на 86-м году жизни, сообщается на сайте
Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.
"Юрий Алексеевич служил в БДТ почти 60 лет. Он был бесконечно предан нашему театру и пережил с Большим драматическим и счастливые, и непростые годы", — говорится в публикации.
Смирнов был старейшим музыкантом оркестра. Он принимал участие в работе над многими фильмами, в частности "Салют, Мария!" (1970), "Гойя, или Тяжкий путь познания" (1971), "Рабочий поселок" (1965) и "Белое солнце пустыни" (1969). В последнем он исполнял гитарную партию известной песни "Ваше благородие" композитора Исаака Шварца.
Причина смерти не сообщается.