https://ria.ru/20210322/smertnost-1602390633.html

ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире

ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире

Количество случаев COVID-19 в мире растет пятую неделю подряд, рост смертности от вируса также вызывает озабоченность, заявила на брифинге в понедельник глава... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T20:02

2021-03-22T20:02

2021-03-22T20:25

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

юго-восточная азия

распространение коронавируса

воз

европа

в мире

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ЖЕНЕВА, 22 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество случаев COVID-19 в мире растет пятую неделю подряд, рост смертности от вируса также вызывает озабоченность, заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.По ее словам, за последнюю неделю только в Европе был зафиксирован рост заражений на 12%, в основном за счет британского штамма B.1.1.7. Новые случаи выросли на 49% в регионе юго-восточной Азии, в частности, за счет роста заражений в Индии. В регионе восточного средиземноморья рост был на 8%, тогда как в западно-тихоокеанском регионе ВОЗ рост составил 29%, в основном за счет заражений на Филиппинах и в Папуа Новой Гвинее."В целом мы видим тренд на рост случаев, и это нас беспокоит", - отметила эксперт.Ван Керкхове указала, что ситуация осложняется давлением, которые ряд стран испытывают в связи с требованием граждан снимать ограничительные меры, неравномерным распределением и нехваткой вакцин, а также появлением новых штаммов COVID-19.При этом, по ее словам, в течение шести недель ВОЗ отмечала снижение смертности. Однако в последние недели смертность вновь начала расти по всему миру, что вызывает большую озабоченность.

https://ria.ru/20210322/istochnik-1602291239.html

юго-восточная азия

европа

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юго-восточная азия, воз, европа, в мире