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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/smertnost-1602390633.html
ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире
ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире
Количество случаев COVID-19 в мире растет пятую неделю подряд, рост смертности от вируса также вызывает озабоченность, заявила на брифинге в понедельник глава... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T20:02
2021-03-22T20:25
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
юго-восточная азия
распространение коронавируса
воз
европа
в мире
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ЖЕНЕВА, 22 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество случаев COVID-19 в мире растет пятую неделю подряд, рост смертности от вируса также вызывает озабоченность, заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.По ее словам, за последнюю неделю только в Европе был зафиксирован рост заражений на 12%, в основном за счет британского штамма B.1.1.7. Новые случаи выросли на 49% в регионе юго-восточной Азии, в частности, за счет роста заражений в Индии. В регионе восточного средиземноморья рост был на 8%, тогда как в западно-тихоокеанском регионе ВОЗ рост составил 29%, в основном за счет заражений на Филиппинах и в Папуа Новой Гвинее."В целом мы видим тренд на рост случаев, и это нас беспокоит", - отметила эксперт.Ван Керкхове указала, что ситуация осложняется давлением, которые ряд стран испытывают в связи с требованием граждан снимать ограничительные меры, неравномерным распределением и нехваткой вакцин, а также появлением новых штаммов COVID-19.При этом, по ее словам, в течение шести недель ВОЗ отмечала снижение смертности. Однако в последние недели смертность вновь начала расти по всему миру, что вызывает большую озабоченность.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юго-восточная азия, воз, европа, в мире

ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире

20:02 22.03.2021 (обновлено: 20:25 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 22 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество случаев COVID-19 в мире растет пятую неделю подряд, рост смертности от вируса также вызывает озабоченность, заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Мы сейчас наблюдаем рост распространение в четырех из пяти регионов ВОЗ. Рост идет пятую неделю подряд по всему миру. За последнюю неделю рост был на 8%", - сказала она.

Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 12:34Распространение коронавируса
Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике COVID-19
По ее словам, за последнюю неделю только в Европе был зафиксирован рост заражений на 12%, в основном за счет британского штамма B.1.1.7. Новые случаи выросли на 49% в регионе юго-восточной Азии, в частности, за счет роста заражений в Индии. В регионе восточного средиземноморья рост был на 8%, тогда как в западно-тихоокеанском регионе ВОЗ рост составил 29%, в основном за счет заражений на Филиппинах и в Папуа Новой Гвинее.
"В целом мы видим тренд на рост случаев, и это нас беспокоит", - отметила эксперт.
Ван Керкхове указала, что ситуация осложняется давлением, которые ряд стран испытывают в связи с требованием граждан снимать ограничительные меры, неравномерным распределением и нехваткой вакцин, а также появлением новых штаммов COVID-19.
При этом, по ее словам, в течение шести недель ВОЗ отмечала снижение смертности. Однако в последние недели смертность вновь начала расти по всему миру, что вызывает большую озабоченность.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Юго-Восточная АзияВОЗЕвропаВ мире
 
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