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Слуцкий счел высылку российских дипломатов из Болгарии шпиономанией
Слуцкий счел высылку российских дипломатов из Болгарии шпиономанией
Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя решение Софии о высылке российских дипломатов, заявил, что в Болгарии обостряется шпиономания, и выразил... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:32
2021-03-22T17:35
госдума рф
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
болгария
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя решение Софии о высылке российских дипломатов, заявил, что в Болгарии обостряется шпиономания, и выразил уверенность, что Россия ответит зеркально на этот выпад.В 2020 году Болгария неоднократно высылала российских дипломатов по подозрению в "шпионаже". Так, например, в январе София объявила двух сотрудников диппредставительства персонами нон грата, не предоставив никаких доказательств того, что они на территории страны вели какую-либо деятельность, несовместимую с их статусом. Кроме того, два российских дипломата были высланы из страны в сентябре, еще один сотрудник - в декабре из-за подозрения в "шпионаже".Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, служащим минобороны и сотрудникам военной разведки, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятерых подозреваемых изначально поместили под стражу на 72 часа, одного отпустили под залог.Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил журналистам, что Россия ответит на возможную высылку своих дипломатов из Болгарии, если София примет такой шаг.
https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html
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госдума рф, политика, россия, леонид слуцкий (политик), болгария

Слуцкий счел высылку российских дипломатов из Болгарии шпиономанией

17:32 22.03.2021 (обновлено: 17:35 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя решение Софии о высылке российских дипломатов, заявил, что в Болгарии обостряется шпиономания, и выразил уверенность, что Россия ответит зеркально на этот выпад.
"В Болгарии обостряется шпиономания. Это не первый случай высылки российских дипломатов по надуманным причинам за весьма короткий промежуток времени. Как и во всех остальных ситуациях, Россия, уверен, ответит зеркально. В то же время, нельзя не отметить, что подобные шаги серьезно осложняют двусторонние отношения и на пустом месте поощряют развитие русофобских тенденций в европейских структурах", - сказал Слуцкий журналистам.
В 2020 году Болгария неоднократно высылала российских дипломатов по подозрению в "шпионаже". Так, например, в январе София объявила двух сотрудников диппредставительства персонами нон грата, не предоставив никаких доказательств того, что они на территории страны вели какую-либо деятельность, несовместимую с их статусом. Кроме того, два российских дипломата были высланы из страны в сентябре, еще один сотрудник - в декабре из-за подозрения в "шпионаже".
Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, служащим минобороны и сотрудникам военной разведки, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятерых подозреваемых изначально поместили под стражу на 72 часа, одного отпустили под залог.
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Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил журналистам, что Россия ответит на возможную высылку своих дипломатов из Болгарии, если София примет такой шаг.
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