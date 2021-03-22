https://ria.ru/20210322/slutskiy-1602361892.html

Слуцкий счел высылку российских дипломатов из Болгарии шпиономанией

Слуцкий счел высылку российских дипломатов из Болгарии шпиономанией

Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя решение Софии о высылке российских дипломатов, заявил, что в Болгарии обостряется шпиономания, и выразил... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:32

2021-03-22T17:32

2021-03-22T17:35

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россия

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя решение Софии о высылке российских дипломатов, заявил, что в Болгарии обостряется шпиономания, и выразил уверенность, что Россия ответит зеркально на этот выпад.В 2020 году Болгария неоднократно высылала российских дипломатов по подозрению в "шпионаже". Так, например, в январе София объявила двух сотрудников диппредставительства персонами нон грата, не предоставив никаких доказательств того, что они на территории страны вели какую-либо деятельность, несовместимую с их статусом. Кроме того, два российских дипломата были высланы из страны в сентябре, еще один сотрудник - в декабре из-за подозрения в "шпионаже".Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, служащим минобороны и сотрудникам военной разведки, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятерых подозреваемых изначально поместили под стражу на 72 часа, одного отпустили под залог.Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил журналистам, что Россия ответит на возможную высылку своих дипломатов из Болгарии, если София примет такой шаг.

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

https://ria.ru/20210122/diplomaty-1594090959.html

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госдума рф, политика, россия, леонид слуцкий (политик), болгария