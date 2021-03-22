https://ria.ru/20210322/slutskiy-1602361892.html
Слуцкий счел высылку российских дипломатов из Болгарии шпиономанией
Слуцкий счел высылку российских дипломатов из Болгарии шпиономанией
Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя решение Софии о высылке российских дипломатов, заявил, что в Болгарии обостряется шпиономания, и выразил... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:32
2021-03-22T17:32
2021-03-22T17:35
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политика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя решение Софии о высылке российских дипломатов, заявил, что в Болгарии обостряется шпиономания, и выразил уверенность, что Россия ответит зеркально на этот выпад.В 2020 году Болгария неоднократно высылала российских дипломатов по подозрению в "шпионаже". Так, например, в январе София объявила двух сотрудников диппредставительства персонами нон грата, не предоставив никаких доказательств того, что они на территории страны вели какую-либо деятельность, несовместимую с их статусом. Кроме того, два российских дипломата были высланы из страны в сентябре, еще один сотрудник - в декабре из-за подозрения в "шпионаже".Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, служащим минобороны и сотрудникам военной разведки, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятерых подозреваемых изначально поместили под стражу на 72 часа, одного отпустили под залог.Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил журналистам, что Россия ответит на возможную высылку своих дипломатов из Болгарии, если София примет такой шаг.
https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html
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госдума рф, политика, россия, леонид слуцкий (политик), болгария
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий
, комментируя решение Софии о высылке российских дипломатов, заявил, что в Болгарии
обостряется шпиономания, и выразил уверенность, что Россия ответит зеркально на этот выпад.
"В Болгарии обостряется шпиономания. Это не первый случай высылки российских дипломатов по надуманным причинам за весьма короткий промежуток времени. Как и во всех остальных ситуациях, Россия, уверен, ответит зеркально. В то же время, нельзя не отметить, что подобные шаги серьезно осложняют двусторонние отношения и на пустом месте поощряют развитие русофобских тенденций в европейских структурах", - сказал Слуцкий журналистам.
В 2020 году Болгария неоднократно высылала российских дипломатов по подозрению в "шпионаже". Так, например, в январе София объявила двух сотрудников диппредставительства персонами нон грата, не предоставив никаких доказательств того, что они на территории страны вели какую-либо деятельность, несовместимую с их статусом. Кроме того, два российских дипломата были высланы из страны в сентябре, еще один сотрудник - в декабре из-за подозрения в "шпионаже".
Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, служащим минобороны и сотрудникам военной разведки, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятерых подозреваемых изначально поместили под стражу на 72 часа, одного отпустили под залог.
Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко
заявил журналистам, что Россия ответит на возможную высылку своих дипломатов из Болгарии, если София
примет такой шаг.