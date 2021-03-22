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"Круг добра" обсудит лечение детей с аутовоспалительными синдромами
"Круг добра" обсудит лечение детей с аутовоспалительными синдромами
В России как минимум 181 ребенок с аутовоспалительными синдромами, это заболевание обсудят члены фонда "Круг добра" на заседании, рассказала главный внештатный... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:30
2021-03-22T16:38
фонд "круг добра"
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В России как минимум 181 ребенок с аутовоспалительными синдромами, это заболевание обсудят члены фонда "Круг добра" на заседании, рассказала главный внештатный детский ревматолог Минздрава России Екатерина Алексеева.По ее словам, заболевают дети от 0 до 18 лет, то есть заболевание может дебютировать в любом возрасте. В том числе, во взрослом. Болезнь сопровождается высокой температурой, сыпью, поражением внутренних органов, суставов, центральной нервной системы, органов зрения, слуха. Дебютировать болезнь может внезапно, она ничем не провоцируется. Эти три болезни имеют один аномальный ген.Для прекращения воспаления нужен препарат, который прекращает производство провоспалительного белка, и у ребенка все будет хорошо, уточнила эксперт. Она рассказала, что особенностью является то, что, если рано поставить диагноз и лечить правильно, непрерывно, то у детей прекрасные перспективы: они растут, развиваются, живут полноценной жизнью. Если же не лечить ребенка, то заболевание прогрессирует, может приводить к инвалидности, потенциально болезнь смертельна.Как отметила Алексеева, стоимость препарата, который применяется при всех аутовоспалительных заболеваниях, зарегистрирован. Он дорогой, один флакон стоит полмиллиона. Маленькому ребенку нужен флакон, крупному - 1,5 или 2 флакона.
https://ria.ru/20210322/bolezni-1602343545.html
https://ria.ru/20210322/lekarstvo-1602342387.html
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фонд "круг добра", россия, здоровье - общество

"Круг добра" обсудит лечение детей с аутовоспалительными синдромами

16:30 22.03.2021 (обновлено: 16:38 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь РуссакДеткое онкологическое отделение
Деткое онкологическое отделение - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В России как минимум 181 ребенок с аутовоспалительными синдромами, это заболевание обсудят члены фонда "Круг добра" на заседании, рассказала главный внештатный детский ревматолог Минздрава России Екатерина Алексеева.

"Мы будем говорить о трех болезнях, они называются аутовоспалительные синдромы, они включают ту самую периодическую лихорадку или периодическую болезнь... а также две другие периодические лихорадки", - сказала она журналистам.

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По ее словам, заболевают дети от 0 до 18 лет, то есть заболевание может дебютировать в любом возрасте. В том числе, во взрослом. Болезнь сопровождается высокой температурой, сыпью, поражением внутренних органов, суставов, центральной нервной системы, органов зрения, слуха. Дебютировать болезнь может внезапно, она ничем не провоцируется. Эти три болезни имеют один аномальный ген.
Для прекращения воспаления нужен препарат, который прекращает производство провоспалительного белка, и у ребенка все будет хорошо, уточнила эксперт. Она рассказала, что особенностью является то, что, если рано поставить диагноз и лечить правильно, непрерывно, то у детей прекрасные перспективы: они растут, развиваются, живут полноценной жизнью. Если же не лечить ребенка, то заболевание прогрессирует, может приводить к инвалидности, потенциально болезнь смертельна.
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"В России, по данным ассоциации детских ревматологов... 181 ребенок с аутовоспалительными заболеваниями", - добавила Алексеева, уточнив, что скорее всего их больше, так как диагноз поставлен еще не всем.

Как отметила Алексеева, стоимость препарата, который применяется при всех аутовоспалительных заболеваниях, зарегистрирован. Он дорогой, один флакон стоит полмиллиона. Маленькому ребенку нужен флакон, крупному - 1,5 или 2 флакона.
 
Фонд "Круг добра"РоссияЗдоровье - Общество
 
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