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Юрист объяснил, кого могут оштрафовать за рыбалку
Юрист объяснил, кого могут оштрафовать за рыбалку
Почти в каждом регионе существует запрет на ловлю рыбы в период нереста. Он может касаться конкретных водоемов или пород, а его сроки определяются в зависимости РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T01:12
2021-03-22T01:12
россия
артем баранов
общество
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Почти в каждом регионе существует запрет на ловлю рыбы в период нереста. Он может касаться конкретных водоемов или пород, а его сроки определяются в зависимости от климатических зон, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов.Ограничения прописаны в федеральных законах "О любительском рыболовстве" и "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Закон препятствует рыбалке в местах массового отдыха граждан и около гидротехнических сооружений. Нельзя ловить рядом с водными объектами, относящимися к аквакультуре, в рыбных хозяйствах, на особо охраняемых территориях и т.п. Ловля рыбы с использованием взрывчатых или химических веществ и электронных средств обнаружения, а также с аквалангами тоже запрещена.Юрист предупредил, что за незаконную рыбалку могут оштрафовать на сумму от 500 до 5000 рублей. Возможна конфискация орудия охоты или судна, а также лишение права на рыбалку."Чтобы всегда быть в курсе и случайно не попасться на штраф, можно заходить на сайты Федерального агентства по рыболовству либо определенного региона, на которых публикуется справочная информация о действующих ограничениях и запретах", — сказал Баранов.
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россия, артем баранов, общество

Юрист объяснил, кого могут оштрафовать за рыбалку

01:12 22.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРыбаки
Рыбаки - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Почти в каждом регионе существует запрет на ловлю рыбы в период нереста. Он может касаться конкретных водоемов или пород, а его сроки определяются в зависимости от климатических зон, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов.
Ограничения прописаны в федеральных законах "О любительском рыболовстве" и "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Закон препятствует рыбалке в местах массового отдыха граждан и около гидротехнических сооружений. Нельзя ловить рядом с водными объектами, относящимися к аквакультуре, в рыбных хозяйствах, на особо охраняемых территориях и т.п. Ловля рыбы с использованием взрывчатых или химических веществ и электронных средств обнаружения, а также с аквалангами тоже запрещена.
Юрист предупредил, что за незаконную рыбалку могут оштрафовать на сумму от 500 до 5000 рублей. Возможна конфискация орудия охоты или судна, а также лишение права на рыбалку.
"Чтобы всегда быть в курсе и случайно не попасться на штраф, можно заходить на сайты Федерального агентства по рыболовству либо определенного региона, на которых публикуется справочная информация о действующих ограничениях и запретах", — сказал Баранов.
Жерлица - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 13:33
МЧС напомнило, какой толщины должен быть лед для безопасной рыбалки
 
РоссияАртем БарановОбщество
 
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