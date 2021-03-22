https://ria.ru/20210322/shtab-1602321966.html

В Ингушетии создали штаб для помощи водителям фур

В Ингушетии создали штаб для помощи водителям фур

Власти Ингушетии создали штаб для организации помощи водителям грузовиков, ожидающих открытия Военно-Грузинской дороги (ВГД), сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:40

2021-03-22T14:40

2021-03-22T14:40

республика ингушетия

молодая гвардия единой россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика ингушетия

грузия

общество

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НАЛЬЧИК, 22 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии создали штаб для организации помощи водителям грузовиков, ожидающих открытия Военно-Грузинской дороги (ВГД), сообщает пресс-служба главы региона.В состав штаба вошли представители администрации главы и правительства республики, региональных МЧС и ГИБДД, муниципалитетов."На местах организованы пункты горячего питания, установлены палатки, развернута полевая кухня. К раздаче водителям горячего питания привлечены активисты "Молодой Гвардии Единой России" и комитета по делам молодежи республики", - отмечает пресс-служба.Уточняется, что помощь водителям будет оказываться вплоть до открытия границы с Грузией.По данным местных властей, запрет на движение фур по Военно-Грузинской дороге ввели почти неделю назад из-за неблагоприятных погодных условий.

https://realty.ria.ru/20210115/ingushetiya-1593207481.html

республика ингушетия

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молодая гвардия единой россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия, грузия, общество