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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20210322/shtab-1602321966.html
В Ингушетии создали штаб для помощи водителям фур
В Ингушетии создали штаб для помощи водителям фур
Власти Ингушетии создали штаб для организации помощи водителям грузовиков, ожидающих открытия Военно-Грузинской дороги (ВГД), сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:40
2021-03-22T14:40
республика ингушетия
молодая гвардия единой россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика ингушетия
грузия
общество
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НАЛЬЧИК, 22 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии создали штаб для организации помощи водителям грузовиков, ожидающих открытия Военно-Грузинской дороги (ВГД), сообщает пресс-служба главы региона.В состав штаба вошли представители администрации главы и правительства республики, региональных МЧС и ГИБДД, муниципалитетов."На местах организованы пункты горячего питания, установлены палатки, развернута полевая кухня. К раздаче водителям горячего питания привлечены активисты "Молодой Гвардии Единой России" и комитета по делам молодежи республики", - отмечает пресс-служба.Уточняется, что помощь водителям будет оказываться вплоть до открытия границы с Грузией.По данным местных властей, запрет на движение фур по Военно-Грузинской дороге ввели почти неделю назад из-за неблагоприятных погодных условий.
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молодая гвардия единой россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия, грузия, общество

В Ингушетии создали штаб для помощи водителям фур

14:40 22.03.2021
 
© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанкГрузовые фуры на пропускном пункте "Красная горка" на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии
Грузовые фуры на пропускном пункте Красная горка на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Олег Минеев
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НАЛЬЧИК, 22 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии создали штаб для организации помощи водителям грузовиков, ожидающих открытия Военно-Грузинской дороги (ВГД), сообщает пресс-служба главы региона.

"По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в регионе организован штаб для помощи водителям большегрузного автотранспорта, ожидающим на трассе "Кавказ" открытия Военно-Грузинской дороги, закрытой из-за погодных условий. Сейчас количество фур на республиканском участке федеральной магистрали превышает 500 единиц", - говорится в сообщении.

В состав штаба вошли представители администрации главы и правительства республики, региональных МЧС и ГИБДД, муниципалитетов.
"На местах организованы пункты горячего питания, установлены палатки, развернута полевая кухня. К раздаче водителям горячего питания привлечены активисты "Молодой Гвардии Единой России" и комитета по делам молодежи республики", - отмечает пресс-служба.
Уточняется, что помощь водителям будет оказываться вплоть до открытия границы с Грузией.
По данным местных властей, запрет на движение фур по Военно-Грузинской дороге ввели почти неделю назад из-за неблагоприятных погодных условий.
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