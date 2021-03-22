В Ингушетии создали штаб для помощи водителям фур
© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанкГрузовые фуры на пропускном пункте "Красная горка" на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии
НАЛЬЧИК, 22 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии создали штаб для организации помощи водителям грузовиков, ожидающих открытия Военно-Грузинской дороги (ВГД), сообщает пресс-служба главы региона.
"По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в регионе организован штаб для помощи водителям большегрузного автотранспорта, ожидающим на трассе "Кавказ" открытия Военно-Грузинской дороги, закрытой из-за погодных условий. Сейчас количество фур на республиканском участке федеральной магистрали превышает 500 единиц", - говорится в сообщении.
В состав штаба вошли представители администрации главы и правительства республики, региональных МЧС и ГИБДД, муниципалитетов.
"На местах организованы пункты горячего питания, установлены палатки, развернута полевая кухня. К раздаче водителям горячего питания привлечены активисты "Молодой Гвардии Единой России" и комитета по делам молодежи республики", - отмечает пресс-служба.
Уточняется, что помощь водителям будет оказываться вплоть до открытия границы с Грузией.
По данным местных властей, запрет на движение фур по Военно-Грузинской дороге ввели почти неделю назад из-за неблагоприятных погодных условий.