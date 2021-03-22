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Главу "Биотэк" Шпигеля госпитализировали из зала суда
Главу "Биотэк" Шпигеля госпитализировали из зала суда
Главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля госпитализировали из зала Басманного суда Москвы, сообщил "Business FM" его адвокат. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:40
2021-03-22T19:53
задержание пензенского губернатора
россия
суды
борис шпигель
москва
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля госпитализировали из зала Басманного суда Москвы, сообщил "Business FM" его адвокат."Он госпитализирован в 36-ю ГКБ", — сказал собеседник радиостанции.Ранее пресс-секретарь суда Ирина Софинская сообщила РИА Новости, что суд отложил вопрос об аресте Шпигеля из-за состояния его здоровья.По ее словам, срок задержания Шпигеля продлили до 23 марта.Суд также арестовал супругу главы "Биотэк" Евгению Шпигель, и двух других обвиняемых по этому делу — губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и Федора Федотова. Все они останутся под стражей до 20 маяВсего по делу Белозерцева, помимо самого главы региона, задержали шесть человек. Бориса и Евгению Шпигель, а также директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова их обвиняют в даче взятки, а водителя представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадия Маркова и заместителя директора представительства Федора Федотова — в посредничестве во взяточничестве.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.
https://ria.ru/20210322/arest-1602365039.html
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задержание пензенского губернатора, россия, суды, борис шпигель, москва, пензенская область, происшествия

Главу "Биотэк" Шпигеля госпитализировали из зала суда

19:40 22.03.2021 (обновлено: 19:53 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Пензенской области, бизнесмен Борис Шпигель, подозреваемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, у здания Басманного суда города Москвы
Бывший сенатор от Пензенской области, бизнесмен Борис Шпигель, подозреваемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, у здания Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля госпитализировали из зала Басманного суда Москвы, сообщил "Business FM" его адвокат.
"Он госпитализирован в 36-ю ГКБ", — сказал собеседник радиостанции.
Вице-президент компании Биотэк Евгения Шпигель во время рассмотрения ходатайства о ее аресте в рамках дела по обвинению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева во взяточничестве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 17:53
Суд арестовал супругу главы "Биотэк" Шпигеля по делу Белозерцева
Ранее пресс-секретарь суда Ирина Софинская сообщила РИА Новости, что суд отложил вопрос об аресте Шпигеля из-за состояния его здоровья.
По ее словам, срок задержания Шпигеля продлили до 23 марта.
Суд также арестовал супругу главы "Биотэк" Евгению Шпигель, и двух других обвиняемых по этому делу — губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и Федора Федотова. Все они останутся под стражей до 20 мая
Всего по делу Белозерцева, помимо самого главы региона, задержали шесть человек. Бориса и Евгению Шпигель, а также директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова их обвиняют в даче взятки, а водителя представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадия Маркова и заместителя директора представительства Федора Федотова — в посредничестве во взяточничестве.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время следственных действий в его рабочем кабинете. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 12:38
В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева
 
Задержание пензенского губернатораРоссияСудыБорис ШпигельМоскваПензенская областьПроисшествия
 
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