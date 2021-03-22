https://ria.ru/20210322/shpigel-1602386869.html

Главу "Биотэк" Шпигеля госпитализировали из зала суда

Главу "Биотэк" Шпигеля госпитализировали из зала суда

Главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля госпитализировали из зала Басманного суда Москвы, сообщил "Business FM" его адвокат. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T19:40

2021-03-22T19:40

2021-03-22T19:53

задержание пензенского губернатора

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суды

борис шпигель

москва

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля госпитализировали из зала Басманного суда Москвы, сообщил "Business FM" его адвокат."Он госпитализирован в 36-ю ГКБ", — сказал собеседник радиостанции.Ранее пресс-секретарь суда Ирина Софинская сообщила РИА Новости, что суд отложил вопрос об аресте Шпигеля из-за состояния его здоровья.По ее словам, срок задержания Шпигеля продлили до 23 марта.Суд также арестовал супругу главы "Биотэк" Евгению Шпигель, и двух других обвиняемых по этому делу — губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и Федора Федотова. Все они останутся под стражей до 20 маяВсего по делу Белозерцева, помимо самого главы региона, задержали шесть человек. Бориса и Евгению Шпигель, а также директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова их обвиняют в даче взятки, а водителя представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадия Маркова и заместителя директора представительства Федора Федотова — в посредничестве во взяточничестве.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.

https://ria.ru/20210322/arest-1602365039.html

https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602292182.html

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задержание пензенского губернатора, россия, суды, борис шпигель, москва, пензенская область, происшествия