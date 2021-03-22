https://ria.ru/20210322/shpigel-1602376565.html

Суд отложил вопрос об аресте главы "Биотэк" Шпигеля

Суд отложил вопрос об аресте главы "Биотэк" Шпигеля

Басманный суд Москвы из-за состояния здоровья обвиняемого не смог с первого раза арестовать главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля по... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T18:48

2021-03-22T18:48

2021-03-22T18:56

задержание пензенского губернатора

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы из-за состояния здоровья обвиняемого не смог с первого раза арестовать главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве.По ее словам, срок задержания Шпигеля продлен до 23 марта 2021 года до 18.10.Адвокат Шпигеля Игорь Поташник отказался от комментариев.Белозерцев и его предполагаемые соучастники обвиняются во взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных – предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.Суд в понедельник арестовал Белозерцева, Евгению Шпигель, Федотова и Маркова.

https://ria.ru/20210322/arest-1602365039.html

https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602312649.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание пензенского губернатора, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, пензенская область, происшествия