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https://ria.ru/20210322/shpigel-1602376565.html
Суд отложил вопрос об аресте главы "Биотэк" Шпигеля
Суд отложил вопрос об аресте главы "Биотэк" Шпигеля
Басманный суд Москвы из-за состояния здоровья обвиняемого не смог с первого раза арестовать главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля по... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:48
2021-03-22T18:56
задержание пензенского губернатора
следственный комитет россии (ск рф)
борис шпигель
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы из-за состояния здоровья обвиняемого не смог с первого раза арестовать главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве.По ее словам, срок задержания Шпигеля продлен до 23 марта 2021 года до 18.10.Адвокат Шпигеля Игорь Поташник отказался от комментариев.Белозерцев и его предполагаемые соучастники обвиняются во взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных – предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.Суд в понедельник арестовал Белозерцева, Евгению Шпигель, Федотова и Маркова.
https://ria.ru/20210322/arest-1602365039.html
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задержание пензенского губернатора, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, пензенская область, происшествия

Суд отложил вопрос об аресте главы "Биотэк" Шпигеля

18:48 22.03.2021 (обновлено: 18:56 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Пензенской области, бизнесмен Борис Шпигель, подозреваемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, у здания Басманного суда города Москвы
Бывший сенатор от Пензенской области, бизнесмен Борис Шпигель, подозреваемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, у здания Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы из-за состояния здоровья обвиняемого не смог с первого раза арестовать главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве.

"Принятие решения по ходатайству следователя отложено на 23 марта 2021 года на 15 часов, в том числе для получения сведений о состоянии здоровья Шпигеля и возможности его участия в судебном заседании", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По ее словам, срок задержания Шпигеля продлен до 23 марта 2021 года до 18.10.
Адвокат Шпигеля Игорь Поташник отказался от комментариев.
Белозерцев и его предполагаемые соучастники обвиняются во взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.
Вице-президент компании Биотэк Евгения Шпигель во время рассмотрения ходатайства о ее аресте в рамках дела по обвинению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева во взяточничестве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 17:53
Суд арестовал супругу главы "Биотэк" Шпигеля по делу Белозерцева
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных – предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.
Суд в понедельник арестовал Белозерцева, Евгению Шпигель, Федотова и Маркова.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 14:08
В Госдуме заявили, что спрос с Белозерцева должен быть особенно жестким
 
Задержание пензенского губернатораСледственный комитет России (СК РФ)Борис ШпигельПензенская областьПроисшествия
 
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