Суд отложил вопрос об аресте главы "Биотэк" Шпигеля
18:48 22.03.2021 (обновлено: 18:56 22.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Пензенской области, бизнесмен Борис Шпигель, подозреваемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, у здания Басманного суда города Москвы
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы из-за состояния здоровья обвиняемого не смог с первого раза арестовать главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве.
"Принятие решения по ходатайству следователя отложено на 23 марта 2021 года на 15 часов, в том числе для получения сведений о состоянии здоровья Шпигеля и возможности его участия в судебном заседании", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
По ее словам, срок задержания Шпигеля продлен до 23 марта 2021 года до 18.10.
Адвокат Шпигеля Игорь Поташник отказался от комментариев.
Белозерцев и его предполагаемые соучастники обвиняются во взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных – предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.
Суд в понедельник арестовал Белозерцева, Евгению Шпигель, Федотова и Маркова.