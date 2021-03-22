https://ria.ru/20210322/shpigel-1602265032.html

Шпигелю, задержанному по делу Белозерцева, дважды вызывали скорую

Шпигелю, задержанному по делу Белозерцева, дважды вызывали скорую

Задержанный в рамках уголовного дела против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева бизнесмен Борис Шпигель жалуется в изоляторе на свое здоровье, ему... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T10:25

2021-03-22T10:25

2021-03-22T13:17

задержание пензенского губернатора

россия

онк

иван белозерцев

борис шпигель

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Задержанный в рамках уголовного дела против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева бизнесмен Борис Шпигель жалуется в изоляторе на свое здоровье, ему дважды вызывали скорую помощь, рассказала РИА Новости член московской ОНК Ольга Дружинина.Она добавила, что один раз его уже вывозили в гражданскую больницу из ИВС на Петровке.Ранее СК России заявил, что Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. Басманный суд Москвы сегодня может избрать губернатору меру пресечения.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных — предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.

https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602257546.html

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задержание пензенского губернатора, россия, онк, иван белозерцев, борис шпигель