Шпигелю, задержанному по делу Белозерцева, дважды вызывали скорую
10:25 22.03.2021 (обновлено: 13:17 22.03.2021)
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Задержанный в рамках уголовного дела против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева бизнесмен Борис Шпигель жалуется в изоляторе на свое здоровье, ему дважды вызывали скорую помощь, рассказала РИА Новости член московской ОНК Ольга Дружинина.
"Условия содержания нормальные, администрация изолятора оказывает всяческое содействие. Он исключительно жалуется на свое состояние здоровья, у него множество системных заболеваний, ему тяжело ходить, дважды ему вызывали скорую", — сказала Дружинина.
Она добавила, что один раз его уже вывозили в гражданскую больницу из ИВС на Петровке.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных — предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.