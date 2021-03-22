https://ria.ru/20210322/sertifikat-1602370868.html

Cертификат после прививки от COVID-19 автоматически выдадут на госуслугах

Cертификат после прививки от COVID-19 автоматически выдадут на госуслугах

Получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 теперь можно на портале госуслуг, сообщили в Минцифры. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T18:23

2021-03-22T18:23

2021-03-22T18:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

олег качанов

коронавирусы

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 теперь можно на портале госуслуг, сообщили в Минцифры."У всех пользователей, прошедших второй этап вакцинации и имеющих подтвержденную учетную запись на госуслугах, сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений портала и сохранится в личном кабинете", — говорится в сообщении.Свидетельства также будут доступны для пользователей, которые подтвердили свою учетную запись на госуслугах уже после прохождения вакцинации."В ближайшее время будет также реализована автоматическая загрузка не только на русском, но и на английском языке полученных сертификатов о вакцинации, которые при необходимости можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение "Госуслуги" в виде QR-кода", — отметил замглавы Минцифры России Олег Качанов.В ведомстве также напомнили, что на портале госуслуг и в мобильном приложении можно записаться на вакцинацию от COVID-19.

https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602336623.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег качанов, коронавирусы, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество