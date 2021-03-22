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SberCloud получила международный сертификат информационной безопасности
SberCloud получила международный сертификат информационной безопасности
Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера), получила сертификат TÜV AUSTRIA на соответствие системы управления информационной безопасностью компании... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T13:01
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сбер
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера), получила сертификат TÜV AUSTRIA на соответствие системы управления информационной безопасностью компании требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013 с подтверждением внедрения правил безопасности облачных технологий по стандарту ISO/IEC 27017:2015 и безопасности персональных данных по стандарту ISO/IEC 27018:2019, сообщает пресс-служба SberCloud."Получение сертификата TÜV AUSTRIA показывает зрелость нашей компании, высокий уровень облачных сервисов SberCloud и готовность предложить наши услуги международным компаниям. Сегодня ISO/IEC 27001:2013 является самым авторитетным, самым комплексным и самым широко признанным стандартом в области обеспечения информационной безопасности", - приводятся в сообщении слова генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
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сбер, новости компаний - экономика

SberCloud получила международный сертификат информационной безопасности

13:01 22.03.2021 (обновлено: 13:25 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМонитор с презентацией суперкомпьютера "Кристофари" на стенде дочерней компании Сбербанка SberCloud на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве
Монитор с презентацией суперкомпьютера Кристофари на стенде дочерней компании Сбербанка SberCloud на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера), получила сертификат TÜV AUSTRIA на соответствие системы управления информационной безопасностью компании требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013 с подтверждением внедрения правил безопасности облачных технологий по стандарту ISO/IEC 27017:2015 и безопасности персональных данных по стандарту ISO/IEC 27018:2019, сообщает пресс-служба SberCloud.
"Получение сертификата TÜV AUSTRIA показывает зрелость нашей компании, высокий уровень облачных сервисов SberCloud и готовность предложить наши услуги международным компаниям. Сегодня ISO/IEC 27001:2013 является самым авторитетным, самым комплексным и самым широко признанным стандартом в области обеспечения информационной безопасности", - приводятся в сообщении слова генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
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