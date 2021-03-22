https://ria.ru/20210322/sber-1602298363.html

SberCloud получила международный сертификат информационной безопасности

SberCloud получила международный сертификат информационной безопасности

Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера), получила сертификат TÜV AUSTRIA на соответствие системы управления информационной безопасностью компании... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T13:01

2021-03-22T13:01

2021-03-22T13:25

сбер

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера), получила сертификат TÜV AUSTRIA на соответствие системы управления информационной безопасностью компании требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013 с подтверждением внедрения правил безопасности облачных технологий по стандарту ISO/IEC 27017:2015 и безопасности персональных данных по стандарту ISO/IEC 27018:2019, сообщает пресс-служба SberCloud."Получение сертификата TÜV AUSTRIA показывает зрелость нашей компании, высокий уровень облачных сервисов SberCloud и готовность предложить наши услуги международным компаниям. Сегодня ISO/IEC 27001:2013 является самым авторитетным, самым комплексным и самым широко признанным стандартом в области обеспечения информационной безопасности", - приводятся в сообщении слова генерального директора SberCloud Евгения Колбина.

https://ria.ru/20210220/muzhchiny-1598263618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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