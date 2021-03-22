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США ввели санкции против двоих руководителей Синьцзяна в Китае
США ввели санкции против двоих руководителей Синьцзяна в Китае
Минфин США ввел санкции против двух высокопоставленных руководителей Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая, сообщило ведомство в понедельник. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:18
2021-03-22T18:55
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Минфин США ввел санкции против двух высокопоставленных руководителей Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая, сообщило ведомство в понедельник.Санкции вводятся против заместителя председателя правительства СУАР Чэнь Минго и заместителя секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэна.США и их союзники обвиняют власти КНР в ущемлении прав уйгурского преимущественно мусульманского населения Синьцзяна. Пекин обвинения решительно отвергает и обвиняет Западные страны в попытках вмешаться во внутренние дела Китая.Ранее СМИ сообщали, что главы МИД ЕС согласовали санкционный список в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". МИД Китая объявил, что вводит ответные санкции в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
https://ria.ru/20210320/kitay-1602087868.html
https://ria.ru/20210320/gonkong-1602086972.html
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министерство финансов сша, мид кнр, пекин, оон, китай, сша, в мире

США ввели санкции против двоих руководителей Синьцзяна в Китае

18:18 22.03.2021 (обновлено: 18:55 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Минфин США ввел санкции против двух высокопоставленных руководителей Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая, сообщило ведомство в понедельник.
Санкции вводятся против заместителя председателя правительства СУАР Чэнь Минго и заместителя секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэна.
США и их союзники обвиняют власти КНР в ущемлении прав уйгурского преимущественно мусульманского населения Синьцзяна. Пекин обвинения решительно отвергает и обвиняет Западные страны в попытках вмешаться во внутренние дела Китая.
Ранее СМИ сообщали, что главы МИД ЕС согласовали санкционный список в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". МИД Китая объявил, что вводит ответные санкции в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС.
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