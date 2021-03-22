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ЕС ввел санкции против двух силовиков из Чечни
ЕС ввел санкции против двух силовиков из Чечни
Министры иностранных дел стран-членов ЕС по итогам заседания в Брюсселе утвердили расширение списка персональных санкций за серьезные нарушения прав человека, в РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:05
2021-03-22T16:33
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
игорь краснов
виктор золотов
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
александр бастрыкин
москва
ливия
южный судан
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Министры иностранных дел стран-членов ЕС по итогам заседания в Брюсселе утвердили расширение списка персональных санкций за серьезные нарушения прав человека, в него попали 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. Список был опубликован в официальном журнале.В обнародованном документе указывается, что от России в санкционный список были включены Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".Отмечается, что "в качестве начальника управления МВД России Катаев курирует деятельность местных органов безопасности и полиции". По данным ЕС, Катаев "лично курирует массовые систематические преследования в Чечне, начавшиеся в 2017 году". В Евросоюзе заявляют, что эти преследования касаются представителей ЛГБТ-сообщества, а также представителей политической оппозиции. Висмурадова считают "причастным к пыткам и жестокому обращению, произвольным арестам и задержаниям, внесудебным казням".Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза. Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека, введенного в действие в декабре прошлого года, но до последнего времени ни разу не применявшегося. Под санкции в начале марта попали четверо граждан России за арест Алексея Навального. Это председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.В МИД РФ санкции ЕС в связи назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.Отношения ЕС с Россией будут пересматриваться также на саммите ЕС 25-26 марта. Встреча в верхах пройдет в режиме видеоконференции из-за роста числа заболеваний коронавирусом в ряде стран Европы.
https://ria.ru/20210312/oon-1600967792.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь краснов, виктор золотов, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), александр бастрыкин, москва, ливия, южный судан, чеченская республика (чечня), евросоюз, в мире

ЕС ввел санкции против двух силовиков из Чечни

15:05 22.03.2021 (обновлено: 16:33 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Министры иностранных дел стран-членов ЕС по итогам заседания в Брюсселе утвердили расширение списка персональных санкций за серьезные нарушения прав человека, в него попали 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. Список был опубликован в официальном журнале.
В обнародованном документе указывается, что от России в санкционный список были включены Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".
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Отмечается, что "в качестве начальника управления МВД России Катаев курирует деятельность местных органов безопасности и полиции". По данным ЕС, Катаев "лично курирует массовые систематические преследования в Чечне, начавшиеся в 2017 году". В Евросоюзе заявляют, что эти преследования касаются представителей ЛГБТ-сообщества, а также представителей политической оппозиции. Висмурадова считают "причастным к пыткам и жестокому обращению, произвольным арестам и задержаниям, внесудебным казням".
Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза. Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека, введенного в действие в декабре прошлого года, но до последнего времени ни разу не применявшегося. Под санкции в начале марта попали четверо граждан России за арест Алексея Навального. Это председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
В МИД РФ санкции ЕС в связи назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
Отношения ЕС с Россией будут пересматриваться также на саммите ЕС 25-26 марта. Встреча в верхах пройдет в режиме видеоконференции из-за роста числа заболеваний коронавирусом в ряде стран Европы.
Вход в комплекс Чжуннаньхай - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Игорь КрасновВиктор ЗолотовИв РошеФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Александр БастрыкинМоскваЛивияЮжный СуданЧеченская республика (Чечня)ЕвросоюзВ мире
 
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