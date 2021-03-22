ЕС ввел санкции против двух силовиков из Чечни
15:05 22.03.2021 (обновлено: 16:33 22.03.2021)
БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Министры иностранных дел стран-членов ЕС по итогам заседания в Брюсселе утвердили расширение списка персональных санкций за серьезные нарушения прав человека, в него попали 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. Список был опубликован в официальном журнале.
В обнародованном документе указывается, что от России в санкционный список были включены Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".
Отмечается, что "в качестве начальника управления МВД России Катаев курирует деятельность местных органов безопасности и полиции". По данным ЕС, Катаев "лично курирует массовые систематические преследования в Чечне, начавшиеся в 2017 году". В Евросоюзе заявляют, что эти преследования касаются представителей ЛГБТ-сообщества, а также представителей политической оппозиции. Висмурадова считают "причастным к пыткам и жестокому обращению, произвольным арестам и задержаниям, внесудебным казням".
Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза. Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека, введенного в действие в декабре прошлого года, но до последнего времени ни разу не применявшегося. Под санкции в начале марта попали четверо граждан России за арест Алексея Навального. Это председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
В МИД РФ санкции ЕС в связи назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
Отношения ЕС с Россией будут пересматриваться также на саммите ЕС 25-26 марта. Встреча в верхах пройдет в режиме видеоконференции из-за роста числа заболеваний коронавирусом в ряде стран Европы.