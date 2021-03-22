https://ria.ru/20210322/sanktsii-1602326999.html

ЕС ввел санкции против двух силовиков из Чечни

ЕС ввел санкции против двух силовиков из Чечни

Министры иностранных дел стран-членов ЕС по итогам заседания в Брюсселе утвердили расширение списка персональных санкций за серьезные нарушения прав человека, в РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:05

2021-03-22T15:05

2021-03-22T16:33

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

игорь краснов

виктор золотов

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

александр бастрыкин

москва

ливия

южный судан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b858cfe3cb10e53adc2d8117d191d47b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Министры иностранных дел стран-членов ЕС по итогам заседания в Брюсселе утвердили расширение списка персональных санкций за серьезные нарушения прав человека, в него попали 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. Список был опубликован в официальном журнале.В обнародованном документе указывается, что от России в санкционный список были включены Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".Отмечается, что "в качестве начальника управления МВД России Катаев курирует деятельность местных органов безопасности и полиции". По данным ЕС, Катаев "лично курирует массовые систематические преследования в Чечне, начавшиеся в 2017 году". В Евросоюзе заявляют, что эти преследования касаются представителей ЛГБТ-сообщества, а также представителей политической оппозиции. Висмурадова считают "причастным к пыткам и жестокому обращению, произвольным арестам и задержаниям, внесудебным казням".Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза. Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека, введенного в действие в декабре прошлого года, но до последнего времени ни разу не применявшегося. Под санкции в начале марта попали четверо граждан России за арест Алексея Навального. Это председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.В МИД РФ санкции ЕС в связи назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.Отношения ЕС с Россией будут пересматриваться также на саммите ЕС 25-26 марта. Встреча в верхах пройдет в режиме видеоконференции из-за роста числа заболеваний коронавирусом в ряде стран Европы.

https://ria.ru/20210312/oon-1600967792.html

https://ria.ru/20210302/doklad-1599565040.html

москва

ливия

южный судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь краснов, виктор золотов, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), александр бастрыкин, москва, ливия, южный судан, чеченская республика (чечня), евросоюз, в мире