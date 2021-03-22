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Санкции против России ставят под вопрос отношения с ЕС, заявили в МИД
Санкции против России ставят под вопрос отношения с ЕС, заявили в МИД
Санкции Евросоюза против России ставят под вопрос какое-либо взаимодействие с Брюсселем, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:51
2021-03-22T12:53
россия
жозеп боррель
ив роше
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
брюссель
госдума рф
евросоюз
александр грушко
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Санкции Евросоюза против России ставят под вопрос какое-либо взаимодействие с Брюсселем, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.По словам Грушко, ЕС в недружественной политике взял очередную высоту, введя новые санкции против Москвы, а еще одним серьезным препятствием в развитии нормальных отношений стало создание горизонтальных санкционных механизмов, на которые можно теперь "нанизывать" юридических лиц, конкретных людей, не принимая уже политических решений.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).
https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html
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россия, жозеп боррель, ив роше, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), брюссель, госдума рф, евросоюз, александр грушко, москва

Санкции против России ставят под вопрос отношения с ЕС, заявили в МИД

12:51 22.03.2021 (обновлено: 12:53 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Санкции Евросоюза против России ставят под вопрос какое-либо взаимодействие с Брюсселем, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По словам Грушко, ЕС в недружественной политике взял очередную высоту, введя новые санкции против Москвы, а еще одним серьезным препятствием в развитии нормальных отношений стало создание горизонтальных санкционных механизмов, на которые можно теперь "нанизывать" юридических лиц, конкретных людей, не принимая уже политических решений.
"Мы видим, что эти санкции используются для вмешательства во внутренние дела, чтобы диктовать условия отечественным правоохранительным и судебным органам. Все это подвело наши отношения к опасной черте, когда сама возможность какого-либо взаимодействия с ЕС оказалась под вопросом", - сказал Грушко в Госдуме.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).
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РоссияЖозеп БоррельИв РошеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БрюссельГосдума РФЕвросоюзАлександр ГрушкоМосква
 
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