https://ria.ru/20210322/sanktsii-1602296181.html

Санкции против России ставят под вопрос отношения с ЕС, заявили в МИД

Санкции против России ставят под вопрос отношения с ЕС, заявили в МИД

Санкции Евросоюза против России ставят под вопрос какое-либо взаимодействие с Брюсселем, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:51

2021-03-22T12:51

2021-03-22T12:53

россия

жозеп боррель

ив роше

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

брюссель

госдума рф

евросоюз

александр грушко

москва

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Санкции Евросоюза против России ставят под вопрос какое-либо взаимодействие с Брюсселем, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.По словам Грушко, ЕС в недружественной политике взял очередную высоту, введя новые санкции против Москвы, а еще одним серьезным препятствием в развитии нормальных отношений стало создание горизонтальных санкционных механизмов, на которые можно теперь "нанизывать" юридических лиц, конкретных людей, не принимая уже политических решений.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

россия

брюссель

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, ив роше, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), брюссель, госдума рф, евросоюз, александр грушко, москва