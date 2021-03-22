https://ria.ru/20210322/sanktsii-1602286329.html

Главы МИД стран ЕС намерены расширить список санкций за права человека

Главы МИД стран ЕС намерены расширить список санкций за права человека

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД стран Евросоюза подтвердил, что министры утвердят РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:17

2021-03-22T12:17

2021-03-22T12:17

жозеп боррель

санкции

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД стран Евросоюза подтвердил, что министры утвердят расширенный список за серьезные нарушения прав человека в мире.Встреча глав МИД ЕС проходит в Брюсселе в понедельник."У нас будет видеоконференция с (Верховным комиссаром ООН по правам человека) Мишель Бачелет. Мы запустим стратегический диалог между ЕС и ООН по правам человека в мире. Мы вновь задействуем режим за нарушения прав человека. Об этом я сообщу после встречи, когда министры согласуют пакет (санкций)", - сказал он.Ранее СМИ сообщали, что в расширенный список могут добавить 11 физлиц и 4 организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи и Эритреи.Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза. Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках этого нового глобального режима за нарушение прав человека, введенного в действие в декабре прошлого года, но до последнего времени ни разу не применявшегося. Под санкции в начале марта попали четверо граждан России за арест Алексея Навального. Это председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.В МИД РФ санкции ЕС в связи с "делом Навального" назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).Отношения ЕС с Россией будут пересматриваться также на саммите ЕС 25-26 марта. Встреча в верхах пройдет в режиме видеоконференции из-за роста числа заболеваний коронавирусом в ряде стран Европы.

https://ria.ru/20210318/evrosoyuz-1601889792.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/uscherb-1601580196.html

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жозеп боррель, санкции, евросоюз, в мире