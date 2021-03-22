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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210322/ryakhovskiy-1602369587.html
Проект "Об аттестации духовенства" нужно уточнить, считают пятидесятники
Проект "Об аттестации духовенства" нужно уточнить, считают пятидесятники
В законопроекте "Об аттестации духовенства" необходимо конкретизировать понятие "участник религиозной организации", чтобы исключить вольную трактовку положений... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:14
2021-03-22T22:29
религия и мировоззрение
религия
госдума рф
сергей ряховский
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В законопроекте "Об аттестации духовенства" необходимо конкретизировать понятие "участник религиозной организации", чтобы исключить вольную трактовку положений закона, заявил начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский, комментируя РИА Новости поправки в законопроект.Ранее в комитете Госдумы по развитию гражданского общества сообщили, что второе чтение законопроекта состоится 23 марта.Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" прошел первое чтение 15 декабря 2020 года. Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к законопроекту, "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма". Проект вызвал неоднозначную реакцию представителей конфессий.После внесения в Госдуму летом 2020 года он вызвал противоречивую реакцию конфессий. В частности, критике подвергалось то, что документ в случае принятия обяжет священнослужителей и персонал религиозных организаций, которые получили духовное образование за рубежом, получать дополнительное духовное образование в российских учебных заведениях и проходить обязательную переаттестацию, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.Семнадцатого марта профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений одобрил поправки в законопроект "Об аттестации духовенства". Тогда в комитете пояснили, что согласно одобренным поправкам, планируется "освободить от получения дополнительного профобразования и прохождения аттестации священнослужителей, получивших иностранное духовное образование, которые в настоящее время уже осуществляют религиозную деятельность". Также в комитете рассказали, что иностранные религиозные деятели не должны будут проходить аттестацию для чтения лекций или проведения церемоний, эти требования, согласно законопроекту, распространяются только на духовенство с российским гражданством."Законодателем так и не были услышаны замечания религиозных организаций относительно замены понятия "члена" церкви на "участника". Отсутствие четкого законодательно закрепленного понятия "участник" может серьезно отразиться на правоприменительной практике, касающейся как миссионерской деятельности, так и хода регулярной богослужебной деятельности религиозных организаций. Опираясь на сложившуюся правоприменительную практику по "пакету Яровой", можно с уверенностью говорить, что это приведет к вольному трактованию данного положения закона как со стороны правоохранительных органов, так и представителей органов власти и управления различного уровня", - уверен Ряховский.Так, по его словам, "будет невозможно отделить участников религиозной организации от участников богослужения", что открывает "возможность для провокаций", например, если кто-то в ходе богослужения выкрикнет из зала экстремистские лозунги, то ответственными за действия провокаторов могут сделать как саму религиозную организацию, так и прихожан."Пострадать могут и граждане, посетившие религиозное мероприятие из интереса или по приглашению, а если вдруг (в ходе богослужения – ред.) состоится административное правонарушение, они тоже будут привлечены к ответственности как эти самые "участники", хотя, очевидно, что они ни в чем не виноваты", - пояснил Ряховский.Он также обратил внимание на положение законопроекта, согласно которому в случае отсутствия в духовной образовательной организации возможности предоставить дополнительное профессиональное образование в сфере основ государственно-конфессиональных отношений, "лица вынуждены будут обратиться в федеральные государственные образовательные организации"."Таким образом, требование (о получении допобразования – ред.) ляжет финансовым грузом на самих священнослужителей, получивших образование за рубежом, или духовные образовательные учреждения будут вынуждены самостоятельно (без должной поддержки государства) изыскивать финансовые возможности вводить данный курс в своих образовательных организациях", - сказал епископ.
https://ria.ru/20210317/zakon-1601662870.html
https://ria.ru/20210322/dukhovenstvo-1602242527.html
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религия, госдума рф, сергей ряховский

Проект "Об аттестации духовенства" нужно уточнить, считают пятидесятники

18:14 22.03.2021 (обновлено: 22:29 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСергей Ряховский
Сергей Ряховский - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В законопроекте "Об аттестации духовенства" необходимо конкретизировать понятие "участник религиозной организации", чтобы исключить вольную трактовку положений закона, заявил начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский, комментируя РИА Новости поправки в законопроект.
Ранее в комитете Госдумы по развитию гражданского общества сообщили, что второе чтение законопроекта состоится 23 марта.
Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" прошел первое чтение 15 декабря 2020 года. Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к законопроекту, "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма". Проект вызвал неоднозначную реакцию представителей конфессий.
После внесения в Госдуму летом 2020 года он вызвал противоречивую реакцию конфессий. В частности, критике подвергалось то, что документ в случае принятия обяжет священнослужителей и персонал религиозных организаций, которые получили духовное образование за рубежом, получать дополнительное духовное образование в российских учебных заведениях и проходить обязательную переаттестацию, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.
Семнадцатого марта профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений одобрил поправки в законопроект "Об аттестации духовенства". Тогда в комитете пояснили, что согласно одобренным поправкам, планируется "освободить от получения дополнительного профобразования и прохождения аттестации священнослужителей, получивших иностранное духовное образование, которые в настоящее время уже осуществляют религиозную деятельность". Также в комитете рассказали, что иностранные религиозные деятели не должны будут проходить аттестацию для чтения лекций или проведения церемоний, эти требования, согласно законопроекту, распространяются только на духовенство с российским гражданством.
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 15:33Религия и мировоззрение
Комитет Госдумы одобрил поправки к проекту "об аттестации духовенства"
"Законодателем так и не были услышаны замечания религиозных организаций относительно замены понятия "члена" церкви на "участника". Отсутствие четкого законодательно закрепленного понятия "участник" может серьезно отразиться на правоприменительной практике, касающейся как миссионерской деятельности, так и хода регулярной богослужебной деятельности религиозных организаций. Опираясь на сложившуюся правоприменительную практику по "пакету Яровой", можно с уверенностью говорить, что это приведет к вольному трактованию данного положения закона как со стороны правоохранительных органов, так и представителей органов власти и управления различного уровня", - уверен Ряховский.
Так, по его словам, "будет невозможно отделить участников религиозной организации от участников богослужения", что открывает "возможность для провокаций", например, если кто-то в ходе богослужения выкрикнет из зала экстремистские лозунги, то ответственными за действия провокаторов могут сделать как саму религиозную организацию, так и прихожан.
"Пострадать могут и граждане, посетившие религиозное мероприятие из интереса или по приглашению, а если вдруг (в ходе богослужения – ред.) состоится административное правонарушение, они тоже будут привлечены к ответственности как эти самые "участники", хотя, очевидно, что они ни в чем не виноваты", - пояснил Ряховский.
Он также обратил внимание на положение законопроекта, согласно которому в случае отсутствия в духовной образовательной организации возможности предоставить дополнительное профессиональное образование в сфере основ государственно-конфессиональных отношений, "лица вынуждены будут обратиться в федеральные государственные образовательные организации".
"Таким образом, требование (о получении допобразования – ред.) ляжет финансовым грузом на самих священнослужителей, получивших образование за рубежом, или духовные образовательные учреждения будут вынуждены самостоятельно (без должной поддержки государства) изыскивать финансовые возможности вводить данный курс в своих образовательных организациях", - сказал епископ.
Студент буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 01:14Религия и мировоззрение
Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
 
Религия и мировоззрениеРелигияГосдума РФСергей Ряховский
 
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