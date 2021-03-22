https://ria.ru/20210322/reforma-1602404882.html

Трансформация российских институтов развития: в чем смысл

Трансформация российских институтов развития: в чем смысл

Крупнейшая реформа институтов развития началась в России, причем объявленные планы по слиянию и ликвидации отдельных из них – это лишь верхушка айсберга... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T22:42

2021-03-22T22:42

2021-03-22T22:42

корпорация мсп

российский экспортный центр (рэц)

вэб

агентство по технологическому развитию

фонд развития моногородов

фонд развития промышленности

росинфокоминвест

российское агентство по страхованию экспортных кредитов

дальний восток

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Крупнейшая реформа институтов развития началась в России, причем объявленные планы по слиянию и ликвидации отдельных из них – это лишь верхушка айсберга. Главная цель - не в сокращении числа корпораций и фондов, и даже не в экономии на содержании менеджмента (хотя она будет весьма существенной), а в том, чтобы выстроить эффективную систему управления государственными инвестициями.После реформы институты развития перейдут под зонтик ВЭБ.РФ, а он превратится в инвестиционный акселератор, который сможет запускать такие масштабные идеи, как "льготная ипотека" для крупных промышленных проектов, а его экосистема позволит развивать инновационные проекты, начиная с этапа формирования идеи и до продажи акций успешной компании.В арсенале ВЭБа есть самые разные инструменты поддержки бизнеса, они позволят реализовывать крупные и сложные проекты с привлечением частных инвестиций. А преимущество госкорпорации перед частными структурами в том, что она может и готова брать на себя повышенный риск в проектах, которые для частного игрока могут оказаться слишком дорогими или длинными.Четыре этапаСейчас в России существует несколько десятков институтов развития, они создавались в разное время под разные задачи. Правительство провело ревизию всей системы и обнаружило, что далеко не все из них работают эффективно.Реформа будет идти по четырем направлениям. Первое – формирование крупного инвестиционного блока на базе госкорпорации развития "ВЭБ.РФ". В его распоряжение переходят восемь институтов: Российский экспортный центр, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Роснано", Фонд "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд развития промышленности и Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.Второе направление реформы – распределение функций еще восьми ликвидируемых институтов: это АО "Особые экономические зоны", Фонд развития моногородов, Российский фонд развития информационных технологий, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, а также три дальневосточных института развития. Их полномочия ВЭБ разделит с органами власти.Третье направление предполагает слияние и укрупнение еще целого ряда дублирующих институтов. А четвёртое касается стратегически важных отраслевых организаций, таких как Росатом, Роскосмос, Росавтодор – эти структуры будут сохранены.Трансформация ВЭБ.РФДля реализации ключевой идеи реформы нужны изменения и в самой госкорпорации. Они началась давно: сейчас ВЭБу предстоит уже третья волна трансформации.Так, еще в 2018 году в рамках оптимизации численность персонала Группы ВЭБ была сокращена с 10 тысяч до 1,5 тысяч человек, полностью изменен социально-финансовый пакет: менеджмент лишился служебных автомобилей с водителями, были оптимизированы представительские расходы, пересмотрены объемы страхования, пенсионного обеспечения. Теперь аналогичные процессы начинаются в остальных институтах развития.ВЭБ нанял независимую консалтинговую компанию, которая провела аудит должностей института развития. "Его целью является приведение системы мотивации к стандартам рынка", – поясняли в госкорпорации.С 1 апреля текущего года условия оплаты труда сотрудников будут изменены: вводится новая система оценок каждого рабочего места, а вознаграждение привязывается к достижению глобальных показателей, установленных правительством. При этом предусматривается "дисконт к оплате труда по сопоставимым должностям в коммерческих банках с государственным участием". Реформа только началась, но уже получила высокие оценки экспертов. В отчете международного рейтингового агентства Moody's в конце прошлого года говорилось о том, что "изменения с участием ВЭБа являются наиболее существенными и фундаментальными с точки зрения масштабов их влияния на экономику страны и эффективности вовлечения институтов развития".Изменения позволят сберечь и значительные бюджетные средства. ВЭБ.РФ проведет полный аудит переданных ему институтов и сформирует новую интегрированную стратегию, которая будет представлена правительству в июне. По результатам этого аудита кабмин примет решения по дальнейшей консолидации институтов развития, их имущества и проектов.

https://ria.ru/20210318/obrazovanie-1601855821.html

https://ria.ru/20210310/investitsii-1600650654.html

https://realty.ria.ru/20210115/infrastruktura-1593228500.html

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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