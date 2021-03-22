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Трансформация российских институтов развития: в чем смысл
Трансформация российских институтов развития: в чем смысл
Крупнейшая реформа институтов развития началась в России, причем объявленные планы по слиянию и ликвидации отдельных из них – это лишь верхушка айсберга... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T22:42
2021-03-22T22:42
корпорация мсп
российский экспортный центр (рэц)
вэб
агентство по технологическому развитию
фонд развития моногородов
фонд развития промышленности
росинфокоминвест
российское агентство по страхованию экспортных кредитов
дальний восток
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Крупнейшая реформа институтов развития началась в России, причем объявленные планы по слиянию и ликвидации отдельных из них – это лишь верхушка айсберга. Главная цель - не в сокращении числа корпораций и фондов, и даже не в экономии на содержании менеджмента (хотя она будет весьма существенной), а в том, чтобы выстроить эффективную систему управления государственными инвестициями.После реформы институты развития перейдут под зонтик ВЭБ.РФ, а он превратится в инвестиционный акселератор, который сможет запускать такие масштабные идеи, как "льготная ипотека" для крупных промышленных проектов, а его экосистема позволит развивать инновационные проекты, начиная с этапа формирования идеи и до продажи акций успешной компании.В арсенале ВЭБа есть самые разные инструменты поддержки бизнеса, они позволят реализовывать крупные и сложные проекты с привлечением частных инвестиций. А преимущество госкорпорации перед частными структурами в том, что она может и готова брать на себя повышенный риск в проектах, которые для частного игрока могут оказаться слишком дорогими или длинными.Четыре этапаСейчас в России существует несколько десятков институтов развития, они создавались в разное время под разные задачи. Правительство провело ревизию всей системы и обнаружило, что далеко не все из них работают эффективно.Реформа будет идти по четырем направлениям. Первое – формирование крупного инвестиционного блока на базе госкорпорации развития "ВЭБ.РФ". В его распоряжение переходят восемь институтов: Российский экспортный центр, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Роснано", Фонд "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд развития промышленности и Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.Второе направление реформы – распределение функций еще восьми ликвидируемых институтов: это АО "Особые экономические зоны", Фонд развития моногородов, Российский фонд развития информационных технологий, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, а также три дальневосточных института развития. Их полномочия ВЭБ разделит с органами власти.Третье направление предполагает слияние и укрупнение еще целого ряда дублирующих институтов. А четвёртое касается стратегически важных отраслевых организаций, таких как Росатом, Роскосмос, Росавтодор – эти структуры будут сохранены.Трансформация ВЭБ.РФДля реализации ключевой идеи реформы нужны изменения и в самой госкорпорации. Они началась давно: сейчас ВЭБу предстоит уже третья волна трансформации.Так, еще в 2018 году в рамках оптимизации численность персонала Группы ВЭБ была сокращена с 10 тысяч до 1,5 тысяч человек, полностью изменен социально-финансовый пакет: менеджмент лишился служебных автомобилей с водителями, были оптимизированы представительские расходы, пересмотрены объемы страхования, пенсионного обеспечения. Теперь аналогичные процессы начинаются в остальных институтах развития.ВЭБ нанял независимую консалтинговую компанию, которая провела аудит должностей института развития. "Его целью является приведение системы мотивации к стандартам рынка", – поясняли в госкорпорации.С 1 апреля текущего года условия оплаты труда сотрудников будут изменены: вводится новая система оценок каждого рабочего места, а вознаграждение привязывается к достижению глобальных показателей, установленных правительством. При этом предусматривается "дисконт к оплате труда по сопоставимым должностям в коммерческих банках с государственным участием". Реформа только началась, но уже получила высокие оценки экспертов. В отчете международного рейтингового агентства Moody's в конце прошлого года говорилось о том, что "изменения с участием ВЭБа являются наиболее существенными и фундаментальными с точки зрения масштабов их влияния на экономику страны и эффективности вовлечения институтов развития".Изменения позволят сберечь и значительные бюджетные средства. ВЭБ.РФ проведет полный аудит переданных ему институтов и сформирует новую интегрированную стратегию, которая будет представлена правительству в июне. По результатам этого аудита кабмин примет решения по дальнейшей консолидации институтов развития, их имущества и проектов.
https://ria.ru/20210318/obrazovanie-1601855821.html
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корпорация мсп, российский экспортный центр (рэц), вэб, агентство по технологическому развитию, фонд развития моногородов, фонд развития промышленности, росинфокоминвест, российское агентство по страхованию экспортных кредитов, дальний восток, роснано, фонд "сколково", экономика

Трансформация российских институтов развития: в чем смысл

22:42 22.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд национального института развития "ВЭБ.РФ"
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Крупнейшая реформа институтов развития началась в России, причем объявленные планы по слиянию и ликвидации отдельных из них – это лишь верхушка айсберга. Главная цель - не в сокращении числа корпораций и фондов, и даже не в экономии на содержании менеджмента (хотя она будет весьма существенной), а в том, чтобы выстроить эффективную систему управления государственными инвестициями.
После реформы институты развития перейдут под зонтик ВЭБ.РФ, а он превратится в инвестиционный акселератор, который сможет запускать такие масштабные идеи, как "льготная ипотека" для крупных промышленных проектов, а его экосистема позволит развивать инновационные проекты, начиная с этапа формирования идеи и до продажи акций успешной компании.
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В арсенале ВЭБа есть самые разные инструменты поддержки бизнеса, они позволят реализовывать крупные и сложные проекты с привлечением частных инвестиций. А преимущество госкорпорации перед частными структурами в том, что она может и готова брать на себя повышенный риск в проектах, которые для частного игрока могут оказаться слишком дорогими или длинными.

Четыре этапа

Сейчас в России существует несколько десятков институтов развития, они создавались в разное время под разные задачи. Правительство провело ревизию всей системы и обнаружило, что далеко не все из них работают эффективно.

"Анализ показал, что деятельность этих институтов, по сути, слабо увязана с новыми национальными целями развития, отсутствуют единые механизмы управления, есть существенное пересечение функций с федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями", - говорил в конце прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин. Конкуренция уместна и полезна в рыночном секторе, но не когда речь идет о государственных институтах, поэтому возникла идея оптимизации.

Реформа будет идти по четырем направлениям. Первое – формирование крупного инвестиционного блока на базе госкорпорации развития "ВЭБ.РФ". В его распоряжение переходят восемь институтов: Российский экспортный центр, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Роснано", Фонд "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд развития промышленности и Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.
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Второе направление реформы – распределение функций еще восьми ликвидируемых институтов: это АО "Особые экономические зоны", Фонд развития моногородов, Российский фонд развития информационных технологий, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, а также три дальневосточных института развития. Их полномочия ВЭБ разделит с органами власти.
Третье направление предполагает слияние и укрупнение еще целого ряда дублирующих институтов. А четвёртое касается стратегически важных отраслевых организаций, таких как Росатом, Роскосмос, Росавтодор – эти структуры будут сохранены.

Трансформация ВЭБ.РФ

Для реализации ключевой идеи реформы нужны изменения и в самой госкорпорации. Они началась давно: сейчас ВЭБу предстоит уже третья волна трансформации.
Так, еще в 2018 году в рамках оптимизации численность персонала Группы ВЭБ была сокращена с 10 тысяч до 1,5 тысяч человек, полностью изменен социально-финансовый пакет: менеджмент лишился служебных автомобилей с водителями, были оптимизированы представительские расходы, пересмотрены объемы страхования, пенсионного обеспечения. Теперь аналогичные процессы начинаются в остальных институтах развития.
ВЭБ нанял независимую консалтинговую компанию, которая провела аудит должностей института развития. "Его целью является приведение системы мотивации к стандартам рынка", – поясняли в госкорпорации.
С 1 апреля текущего года условия оплаты труда сотрудников будут изменены: вводится новая система оценок каждого рабочего места, а вознаграждение привязывается к достижению глобальных показателей, установленных правительством. При этом предусматривается "дисконт к оплате труда по сопоставимым должностям в коммерческих банках с государственным участием".
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Реформа только началась, но уже получила высокие оценки экспертов. В отчете международного рейтингового агентства Moody's в конце прошлого года говорилось о том, что "изменения с участием ВЭБа являются наиболее существенными и фундаментальными с точки зрения масштабов их влияния на экономику страны и эффективности вовлечения институтов развития".
Изменения позволят сберечь и значительные бюджетные средства. ВЭБ.РФ проведет полный аудит переданных ему институтов и сформирует новую интегрированную стратегию, которая будет представлена правительству в июне. По результатам этого аудита кабмин примет решения по дальнейшей консолидации институтов развития, их имущества и проектов.
 
Корпорация МСПРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБАгентство по технологическому развитиюФонд развития моногородовФонд развития промышленностиРосинфокоминвестРоссийское агентство по страхованию экспортных кредитовДальний ВостокРоснаноФонд "Сколково"Экономика
 
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