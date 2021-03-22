https://ria.ru/20210322/rebenok-1602397869.html

Спасатели нашли ребенка, попавшего под лавину в Мурманской области

Спасатели нашли ребенка, попавшего под лавину в Мурманской области

Пропавшего при сходе снежного карниза ребенка в районе станции Имандра Мурманской области нашли, проводятся реанимационные мероприятия, сообщили в региональном... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-22T21:13

2021-03-22T21:13

2021-03-23T00:00

сход лавины в хибинах

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Пропавшего при сходе снежного карниза ребенка в районе станции Имандра Мурманской области нашли, проводятся реанимационные мероприятия, сообщили в региональном СУСК.Как отметили в региональном МЧС, по оперативной информации, пропавшая туристка 2008 года рождения найдена, "в данный момент организуются мероприятия по эвакуации". О состоянии девочки не сообщается.Ранее в региональном СУСК сообщили, что в понедельник днем поступила информация, что в районе станции Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза. По предварительной информации, в результате произошедшего есть пострадавшие. На место выдвинулись следователь и криминалисты СК России.

https://ria.ru/20210317/sneg-1601719575.html

мурманская область

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2021

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сход лавины в хибинах, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, происшествия