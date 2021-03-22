https://ria.ru/20210322/razgovor-1602296036.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Байденом

В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Байденом

У президента РФ Владимира Путина на понедельник не планируется разговор с главой США Джо Байденом: не было готовности с американской стороны, сообщил... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:51

2021-03-22T12:51

2021-03-22T12:51

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина на понедельник не планируется разговор с главой США Джо Байденом: не было готовности с американской стороны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин ранее предложил Байдену понедельник как один из возможных вариантов даты для их дискуссии в прямом эфире."Нет, сегодня нет такого в планах. Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны", - сказал Песков журналистам.Байден ранее на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.Путин в четверг, говоря о перспективах диалога с Байденом, заявил, что им необходимо продолжать отношения, чтобы "не пикироваться заочно". Президент РФ предложил лидеру США продолжить дискуссию онлайн уже в ближайшие дни, например, в пятницу или в понедельник.Путин отмечал, что они с коллегой могли бы в таком формате обсудить двусторонние отношения, тему борьбы с пандемией COVID-19, урегулирование региональных конфликтов, вопросы стратегической стабильности. Однако на минувшей неделе такой разговор не состоялся.Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным. Однако на следующий день американский лидер выразил уверенность в том, что "в какой-то момент" переговорит с Путиным.

https://ria.ru/20210322/bayden-1602289114.html

https://ria.ru/20210321/shedevr-1602206530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире