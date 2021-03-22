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В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Байденом
В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Байденом
У президента РФ Владимира Путина на понедельник не планируется разговор с главой США Джо Байденом: не было готовности с американской стороны, сообщил... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:51
2021-03-22T12:51
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина на понедельник не планируется разговор с главой США Джо Байденом: не было готовности с американской стороны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин ранее предложил Байдену понедельник как один из возможных вариантов даты для их дискуссии в прямом эфире."Нет, сегодня нет такого в планах. Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны", - сказал Песков журналистам.Байден ранее на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.Путин в четверг, говоря о перспективах диалога с Байденом, заявил, что им необходимо продолжать отношения, чтобы "не пикироваться заочно". Президент РФ предложил лидеру США продолжить дискуссию онлайн уже в ближайшие дни, например, в пятницу или в понедельник.Путин отмечал, что они с коллегой могли бы в таком формате обсудить двусторонние отношения, тему борьбы с пандемией COVID-19, урегулирование региональных конфликтов, вопросы стратегической стабильности. Однако на минувшей неделе такой разговор не состоялся.Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным. Однако на следующий день американский лидер выразил уверенность в том, что "в какой-то момент" переговорит с Путиным.
https://ria.ru/20210322/bayden-1602289114.html
https://ria.ru/20210321/shedevr-1602206530.html
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джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Байденом

12:51 22.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина на понедельник не планируется разговор с главой США Джо Байденом: не было готовности с американской стороны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин ранее предложил Байдену понедельник как один из возможных вариантов даты для их дискуссии в прямом эфире.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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"Нет, сегодня нет такого в планах. Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны", - сказал Песков журналистам.
Байден ранее на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.
Путин в четверг, говоря о перспективах диалога с Байденом, заявил, что им необходимо продолжать отношения, чтобы "не пикироваться заочно". Президент РФ предложил лидеру США продолжить дискуссию онлайн уже в ближайшие дни, например, в пятницу или в понедельник.
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Путин отмечал, что они с коллегой могли бы в таком формате обсудить двусторонние отношения, тему борьбы с пандемией COVID-19, урегулирование региональных конфликтов, вопросы стратегической стабильности. Однако на минувшей неделе такой разговор не состоялся.
Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным. Однако на следующий день американский лидер выразил уверенность в том, что "в какой-то момент" переговорит с Путиным.
 
Джо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
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