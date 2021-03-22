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"Нацелить ракеты на Москву": японцев возмутили Ту-95МС над Тихим океаном
"Нацелить ракеты на Москву": японцев возмутили Ту-95МС над Тихим океаном
Читатели японского журнала Shukan Gendai возмутились из-за планового полета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T06:35
2021-03-22T12:37
россия
ту-95мс
красная звезда
курильские острова
владивосток
япония
в мире
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"Нацелить ядерные ракеты на Москву": японцев возмутили Ту-95 над Курилами
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Читатели японского журнала Shukan Gendai возмутились из-за планового полета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном.Издание опубликовало материал, посвященный действиям российских самолетов. Автор статьи увязал полет с годовщиной Великого восточно-японского землетрясения и назвал его "неслыханной провокацией" и "демонстрацией силы". Публициста, как и его читателей, не смутило приведенное в его же материале сообщение газеты "Красная звезда", что полет был плановым и прошел "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства". Автор отмечает, что полет проходил, в частности, над Курильскими островами.Некоторые из японских читателей оставили под публикацией на агрегаторе Yahoo News Japan возмущенные комментарии."К России нельзя относиться снисходительно. Нам нужно умело использовать все средства, чтобы вернуть северные острова! На Россию следует смотреть как на страну, желающую Японии бед", — написал Akp."Россия знает, что Япония не будет стрелять, вот и провоцирует нас, часто внедряясь в наше воздушное пространство. А нам не нужно давать себя провоцировать. Нужно жестко отвечать России!" — заявил tos.Но были и те, кто не согласился со своими воинственными соотечественниками."Прежде чем публиковать такие статьи, вселяя в народ страх и разжигая в нем ненависть, не лучше ли нашему правительству и министру обороны попробовать политические методы решения проблем!" — написал pgh.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210318/voyna-1601841706.html
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россия, ту-95мс, красная звезда, курильские острова, владивосток, япония, в мире

"Нацелить ракеты на Москву": японцев возмутили Ту-95МС над Тихим океаном

06:35 22.03.2021 (обновлено: 12:37 22.03.2021)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Читатели японского журнала Shukan Gendai возмутились из-за планового полета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном.
Издание опубликовало материал, посвященный действиям российских самолетов. Автор статьи увязал полет с годовщиной Великого восточно-японского землетрясения и назвал его "неслыханной провокацией" и "демонстрацией силы". Публициста, как и его читателей, не смутило приведенное в его же материале сообщение газеты "Красная звезда", что полет был плановым и прошел "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства". Автор отмечает, что полет проходил, в частности, над Курильскими островами.
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Некоторые из японских читателей оставили под публикацией на агрегаторе Yahoo News Japan возмущенные комментарии.
"К России нельзя относиться снисходительно. Нам нужно умело использовать все средства, чтобы вернуть северные острова! На Россию следует смотреть как на страну, желающую Японии бед", — написал Akp.
"Японии нужно как можно быстрее обзаводиться своими ядерными ракетами. И нацелить их на Москву. Это будет самое действенное", — призвал f*****.
"Россия знает, что Япония не будет стрелять, вот и провоцирует нас, часто внедряясь в наше воздушное пространство. А нам не нужно давать себя провоцировать. Нужно жестко отвечать России!" — заявил tos.

"Россия наконец показала нам, что она является не потенциальным, а настоящим нашим противником! Японии срочно нужно заводить свои наступательные ракеты и атомное оружие. Иначе будет поздно! Японию превратят в выжженную землю! Полностью надеяться на Америку — это как вручать свою жизнь в руки другому человеку!" — призвал eti.

Но были и те, кто не согласился со своими воинственными соотечественниками.
"Прежде чем публиковать такие статьи, вселяя в народ страх и разжигая в нем ненависть, не лучше ли нашему правительству и министру обороны попробовать политические методы решения проблем!" — написал pgh.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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