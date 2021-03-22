https://ria.ru/20210322/raketa-1602255872.html

Ракета "Союз" с 38 спутниками стартовала с Байконура

Ракета "Союз" с 38 спутниками стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а", впервые за 45 лет сменившая цветовую гамму с серо-оранжевой на бело-синюю, отправилась в полет с космодрома Байконур. Трансляция... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T09:09

2021-03-22T09:09

2021-03-22T12:48

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а", впервые за 45 лет сменившая цветовую гамму с серо-оранжевой на бело-синюю, отправилась в полет с космодрома Байконур. Трансляция ведется на сайте "Роскосмоса"."Прошел контакт подъема", — сказал диктор. Это означает, что зафиксирован отрыв ракеты от стартового стола.Пуск планировался на 20 марта, но его отложили на двое суток. По словам источников РИА Новости в ракетно-космической отрасли, причиной стал скачок напряжения в системе электропитания стартового комплекса и необходимость повторной проверки систем ракеты.В 09:17 мск от третьей ступени ракеты отделился разгонный блок "Фрегат" с 38 спутниками из 18 стран. Сперва он доставит на целевую орбиту южнокорейский спутник наблюдения Земли CAS500-1, для чего выполнит два включения маршевой двигательной установки. В 10:10 мск спутник штатно отделился от разгонного блока и вышел на орбиту. Затем "Фрегат" еще два раза включал двигатели, с 11:35 до 11:37 мск от него должны отделиться четыре японских спутника GRUS.После еще двух включений двигателя с 13:13 до 13:53 мск ожидается отделение остальных 33 аппаратов: южнокорейских KMSL, Pumbaa и Timon, японского ELSA-d, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, трех израильских ADELIS-SAMSON, двух канадских Kepler, бразильского NANOSATC-BR2, четырех немецких Beesat, нидерландского Hiber-3, итальянских SIMBA и Unisat-7 (внутри него будут аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), российских CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy, словацкого GRBAlpha, британского LacunaSat-2B, испанского 3B5GSAT и тунисского Challenge One.Вся в беломДля этого запуска ракету "Союз" перекрасили: вместо традиционных серого и оранжевого она предстала в белом и синем цветах. До этого за всю историю полетов с 1966 года (1087 пусков всех модификаций) "Союз" перекрашивали только один раз — в июле 1975 года для запуска пилотируемого корабля с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым по программе "Союз — Аполлон". Тогда ракета стала белой.Как рассказали в пресс-службе компании — оператора пуска "Главкосмос пусковые услуги", образцом для новой раскраски стал макет ракеты "Восток", который располагается на ВДНХ. На такой ракете 60 лет назад отправился в полет первый космонавт Юрий Гагарин.Нынешний старт стал четвертым российским космическим пуском с начала года. Всего в этом году, по словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, планируется 29 стартов.А для компании "Главкосмос пусковые услуги", которую "Роскосмос" уполномочил заключать контракты на запуск космических аппаратов с российских космодромов, это первый коммерческий пуск. Второй планируется в 2022 году — тогда должны запустить южнокорейский спутник CAS500-2.

https://ria.ru/20210316/roskosmos-1601441585.html

https://ria.ru/20210312/yakutiya-1601008044.html

https://ria.ru/20210319/raketa-1601921326.html

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Ракета "Союз-2.1а" улетела с космодрома Байконур Ракета "Союз-2.1а", впервые за 45 лет сменившая традиционную цветовую гамму на бело-синюю, улетела с космодрома Байконур с 38 спутниками 18 стран. Пуск намечался на субботу, но был отложен после скачка напряжения в системе электропитания стартового комплекса. 2021-03-22T09:09 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, союз, роскосмос, саудовская аравия, байконур (город)